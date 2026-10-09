Strašan potres magnitude 7,0 pogodio Panamu, osjetio se u više država: 'Zgrada se zatresla'

Potres procijenjene magnitude 7,0 Richtera pogodio je područje Paname u 19.56 sati po lokalnom vremenu, prema prvim dostupnim podacima EMSC-a. Epicentar je bio tri kilometra od mjesta Los Pozos u Panami.

Potres se mogao osjetiti i u Kolumbiji, Kostariki, Ekvadoru i Nikaragvi.

- Ostali smo bez struje, sve je popadalo - napisao je jedan korisnik na EMSC-u. Drugi je dodao da se zatresla zgrada.

Izdaliu su i upozorenje na tsunami.

UPDATE: Pacific Tsunami Warning Center issues tsunami alert for Panama, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador and Mexico https://t.co/uKJ1ugG5xn — BNO News Live (@BNODesk) October 9, 2026

#Earthquake (#sismo) possibly felt 7 sec ago in #Panama (detected from https://t.co/6tTja9gIq5). Felt it? Tell us via: 📱https://t.co/QMSpuj6Z2H 🌐https://t.co/AXvOM7I4Th 🖥https://t.co/wPtMW5ND1t ⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! https://t.co/DTSCg2mmMP — EMSC (@LastQuake) October 9, 2026

Zasad nema dostupnih informacija o mogućoj materijalnoj šteti ili ozlijeđenima.