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Strašan potres magnitude 7,0 pogodio Panamu, osjetio se u više država: 'Zgrada se zatresla'

Piše Veronika Miloševski,
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Strašan potres magnitude 7,0 pogodio Panamu, osjetio se u više država: 'Zgrada se zatresla'
Foto: EMSC
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Epicentar je bio tri kilometra od mjesta Los Pozos u Panami. Potres se mogao osjetiti i u Kolumbiji, Kostariki, Ekvadoru i Nikaragvi

Potres procijenjene magnitude 7,0 Richtera pogodio je područje Paname u 19.56 sati po lokalnom vremenu, prema prvim dostupnim podacima EMSC-a. Epicentar je bio tri kilometra od mjesta Los Pozos u Panami.

Potres se mogao osjetiti i u Kolumbiji, Kostariki, Ekvadoru i Nikaragvi.

- Ostali smo bez struje, sve je popadalo - napisao je jedan korisnik na EMSC-u. Drugi je dodao da se zatresla zgrada.

Izdaliu su i upozorenje na tsunami.

Zasad nema dostupnih informacija o mogućoj materijalnoj šteti ili ozlijeđenima.

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Komentari 2
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