Strašna snimka napada na bus ZET-a! Vozač: 'Urlao je da će me ubiti, imao je nadljudsku snagu'

Napad se dogodio u 23.47 kod Bundeka. Vozio sam autobus na relaciji Velika Gorica - Glavni Kolodvor. Taj mladić je nasumično zaustavljao aute i udarao je u stakla. Onda sam naišao ja. U busu je bilo nekoliko putnika, a on je stao pred autobus i počeo je udarati u staklo. Vikao je da će me ubiti, kazao je vozač ZET-ovog autobusa koji je u subotu navečer doživio strašan napad.

- Cijelo vrijeme je govorio da će me ubiti. Lupao je u staklo nogama, rukama i glavom. Taj prizor je bio strašan. Još se tresem. Krhotine stakla su mi rasjekle ruke, a komadić mi je upao i u oko. On je htio ući kroz to staklo u bus. Bojao sam se za svoj život. Prije nekoliko mjeseci sam već proživio jedan napad kad me čovjek udario šakom - ispričao je ZET-ovac, inače otac dvoje male djece koji je zbog subotnjeg napada trenutno na bolovanju.

Kako neslužbeno doznajemo, napad se dogodio na Aveniji Većeslava Holjevca na autobus linije 268 koji je iz smjera Velike Gorice vozio prema Glavnom Kolodvoru. U napadu je oštećeno vjetrobransko staklo autobusa.

Kako ozlijeđeni vozač kaže, njegove kolege i on se često susreću sa sličnim slučajevima.

Prvo od šoka nije mogao pronaći mobitel, a kad je uspio, snimio je kratki video kako bi imao dokaze.

- Pozvao sam policiju, a kad su oni došli taj mladić je skočio i na njihov auto. Tako nešto u životu nisam vidio. Potrebna je nadljudska snaga da bi rukama razbio to staklo autobusa. Kolege i ja stalno strahujemo da nam se ovako nešto ne dogodi - kazao je ozlijeđeni vozač.

Upit o navedenom događaju smo poslali zagrebačkoj policiji i ZET-u, a odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.