Strašno nevrijeme se približava obali, udarat će svom žestinom

Oko 9 sati jutros Istramet je objavio kako na moru zapadne Istre već ima munja. Nešto kasnije objavili su kako se nevrijeme primiče obali te da bi mogao biti poprilično žestok udar kad stigne na obalu. Tvrde da je riječ o ljetnoj fronti.

Vodička riva već poplavljena

Crveno upozorenje Meteoalarma za danas je opet na snazi za cijeli Jadran. U gorju i na sjevernom Jadranu očekuje obilna kišu te olujno i orkansko jugo, objavio je HRT.

Valovi će ponegdje biti veći i od 5 metara. Kiše i grmljavine bit će osobito sredinom dana i poslijepodne, kada će jugo slabjeti i okretati na jugozapadnjak i zapadnjak, a more se smirivati. Temperatura zraka većinom od 14 do 19 °C, u gorju i niža.

Foto: PIXSELL/DHMZ

- Jugo će ponovno jačati na jako i olujno najprije u Dalmaciji, a navečer će se proširiti na sjeverni dio Jadrana. Treba dodati da će najžešće jugo biti u prvom dijelu dana. Ono će biti olujno, vrlo vjerojatno s orkanskim udarima zbog plime i pada tlaka, bit će poplavljivanja obala - rekao je meteorolog HRT-a Tomislav Kozarić.

U Dalmaciji većinom između 15 i 20 °C, uz jako i olujno jugo, na moru s orkanskim udarima i ponegdje također uzburkanim morem. Uz novo jače naoblačenje kiše, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, bit će glavninom u drugom dijelu dana, nerijetko i uz velike količine kiše, a jugo će tada početi slabjeti. Nevrijeme se očekuje i u središnjoj Hrvatskoj, u drugom dijelu dana.

VIDEO: Riva u Vodicama već pod vodom

Dobili smo fotografije i video vodičke rive koja je oko podneva već bila djelomično pod vodom.

VIDEO: Ovako je bilo nekidan

Prognoza po regijama

DHMZ donosi sljedeće:

Središnja Hrvatska

Umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana s kišom, ponegdje i obilnijom. Vjetar većinom umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura između 14 i 17 °C.

Istočna Hrvatska

Promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Navečer i u noći na ponedjeljak mjestimice kiša. Puhat će umjeren do jak jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 20 °C.

Gorski kotar i Lika

Pretežno oblačno uz povremenu kišu, od sredine dana mjestimice obilnu i moguće praćenu grmljavinom. Puhat će umjeren i jak jugoistočni vjetar, a navečer slabjeti. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 16 °C.

Istra

Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, u drugom dijelu dana mjestimice je moguća i obilna oborina, na moru i lokalne nevere, a u noći djelomično smanjenje naoblake. Puhat će umjereno do jako, na udare ponegdje olujno jugo, a tijekom poslijepodneva i navečer će slabjeti i mjestimice okretati na slab do umjeren, ponegdje pojačan jugozapadnjak i zapadnjak. More će biti umjereno valovito i valovito, mjestimice i jače valovito, a poslijepodne će postupno slabjeti. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom od 16 do 20 °C.

Sjeverni Jadran

Prevladavat će oblačno uz povremenu kišu, lokalno obilniju, a moguće je i grmljavinsko nevrijeme, ponajprije poslijepodne. Jako i olujno jugo postupno će slabjeti i okrenuti na jugozapadnjak, potom na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka 18 ili 19 °C.

Dalmacija

Umjereno do pretežno oblačno uz povremenu kišu. Popodne će biti mjestimice obilne oborine, a moguće je i grmljavinsko nevrijeme. Jako i olujno jugo prema večeri će slabjeti i okrenuti na jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka od 18 do 22 °C.

Sutra smirivanje vremena, ali će biti promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja očekuje se sutra, javio je DHMZ. Mjestimice će biti kiše, još tijekom noći lokalno u Dalmaciji te ponovno navečer na sjevernom Jadranu moguće i obilnije praćene grmljavinom. Ujutro je ponegdje u unutrašnjosti moguća magla. Vjetar većinom umjeren jugozapadni, u gorju i s jakim udarima, na Jadranu će popodne okrenuti na jugo, koje će navečer jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 6 do 11, na Jadranu između 11 i 16, a najviša dnevna uglavnom od 12 do 17 °C.



