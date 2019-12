Strašno: Ženu kod Zagreba su godinama držale kao robinju...

Sumnja se da su Lj. Z. i J. Z. od kolovoza 2015. pa do prosinca 2019. obmanom i zlouporabom teškog položaja ženu (45) zaposlile u vlastitom trgovačkom društvu u okolici Zaprešića s ciljem njezina financijskog iskorištavanja i izrabljivanja kao radne snage.

Nakon što bi joj isplatile plaću, 54-godišnjakinja bi s njom odlazila u poslovnice banke na području Zagreba i Zaprešića te zahtijevala od nje da s računa podigne cjelokupni iznos i preda njoj.

Oštećenoj je ostavljala tek minimalan iznos, koji nije bio dostatan za osnovne životne potrebe. Nadalje, od žrtve su zahtijevale da i nakon radnog dana obavlja kućanske poslove u njihovoj kući na području Črnomerca, što nije bilo navedeno u opisu poslova koji su dogovoreni prilikom zasnivanja radnog odnosa, objavila je PU zagrebačka.

Od nje su tražili i da, osim radnog tjedna, radi vikendom kao i praznicima, i to od jutra do kasnih večernjih sati bez korištenja godišnjeg odmora i slobodnih dana. Nakon što je 2017. poznanik oštećene od 57-godišnjakinje posudio novac, ona je od 45-godišnjakinje zahtijevala da taj dug otplati svojim radom iako je znala da nije odgovorna za postojeći dug. Prisiljavala ju je da na poslu ostaje svaki dan do 23 sata, a ponekad i dulje, dok joj je tijekom dana davala minimalne količine hrane.

Potom su u prosincu 2018. oštećenoj protupravno oduzele slobodu te je zatvorile u ured poduzeća. Potom su je prisiljavale da nazove poznanika te od njega i članova njegove obitelji traži da vrate posuđeni novac. Pakleni dvojac ni tu nije stao. Kako bi ostvarila potpuni nadzor nad žrtvom, 57-godišnjakinja joj je oduzela mobitel te joj zabranila kontakte s obitelji. Uza sve to blokirale su, a da žrtva to nije znala, mogućnost uspostave poziva s članovima obitelji, neslužbeno doznajemo kako žrtva ima dvije kćeri.

Tijekom adaptacije žrtvine obiteljske kuće, koja je počela bez njezine suglasnosti, 57-godišnjakinja je iznijela žrtvinu liječničku dokumentaciju. Tijekom srpnja 2019., navodi zagrebačka policija, 45-godišnjakinja se na poslu ozlijedila te joj je 57-godišnjakinja zabranila da u bolnici kaže da se nesreća dogodila na njenom radnome mjestu. Nakon izlaska iz bolnice, unatoč preporuci liječnika da strogo miruje, već nakon tri dana radila je te obavljala sve potrebne poslove.

Četverogodišnji pakao završio je u četvrtak nakon što je 57-godišnjakinja tijekom svađe izvrijeđala žrtvu, čemu se ona usprotivila, a 57-godišnjakinja ju je fizički napala. Nakon svega proživljenog oštećena je odlučila zatražiti pomoć policije. Ona je provela krim istraživanje i zaustavila višegodišnje iskorištavanje žrtve. Osumnjičene su predali pritvorskom nadzorniku, a kaznenu prijavu tužiteljstvu u V. Gorici. Sutkinja istrage pustila ih je na slobodu, no ne smiju se približavati oštećenoj i kontaktirati s njom (kojoj je smještaj osigurao Crveni križ), niti odlaziti u mjesto u kojem se nalazi nekretnina oštećene. Osim toga moraju se javljati policiji.

Tema: Hrvatska