U Zoološkom vrtu Grada Zagreba, već šesti dan odvija se prava zanimljivost. Naime, zeleni piton Johan i njegova ženka Jaca u uredu ravnatelja pare se već šesti dan.

- To je uobičajeno za pitone, da se pare u zimskim mjesecima, a potiče ih niska temperatura. Johana smo privremeno smjestili u moj ured, a onda smo mu doveli Jacu. Inače se pare od pola do dva sata no njihovo ‘vođenje ljubavi’ ne prestaje već šesti dan - kaže nam ravnatelj Zoološkog vrta, Damir Skok.

Jaca i Johan svoju ljubav vode noću jer su tada najaktivniji.

Nakon parenja, ženka bi nakon šest do osam tjedana trebala poleći 10 do 20 jaja u duplju drveta, odnosno kućicu u terariju.

- Tijekom cijele inkubacije, ženka ostaje omotana oko legla i kontrakcijama mišića blago podiže temperaturu legla. Cijelo to vrijeme ona se ne hrani - objašnjava ravnatelj.

Nakon što se izlegu, mladunci su žuti ili crveni jer se u prirodi stapaju s okolinom, a tijekom rasta mijenjaju boju u zelenu kako bi se stopili s krošnjama gdje mogu narasti do metar i pol.

Zeleni pitoni se u prirodi nalaze u krošnjama drveća te život provode omotani oko grana, nikad se ne spuštajući na tlo, dok u zoološkom vrtu život provode u terariju gdje mogu živjeti do 20 godina.

Plod ljubavi Johana i Jace posjetitelji Zoološkog vrta moći će vidjeti kasnije ove godine.