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U MJESTU KULA

STRAŠNO Autom je naletjela na dvoje djece kraj Pleternice!

Piše Bogdan Blotnej,
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STRAŠNO Autom je naletjela na dvoje djece kraj Pleternice!
Ilustracija | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Kako je objavila PU požeško-slavonska, sve se odvilo u Ulici Stjepana Radića kod kućnog broja 19 u mjestu Kula. Očevid je u tijeku

Dvoje djece ozlijeđeno je u srijedu u mjestu Kula kraj Pleternice kad je na njih naletio automobil.

Kako je objavila PU požeško-slavonska, sve se odvilo u Ulici Stjepana Radića kod kućnog broja 19. 

- Očevid je u tijeku - kažu iz policije.

Mještani su nam rekli kaku je po djecu stigla Hitna pomoć.

- Navodno su izletjela pod auto, sreća je bila da ta vozačica nije brzo vozila. Izgledali su na prvu dobro, koliko su mogli, no Hitna pomoć ih je odvezla u bolnicu. Policija je i dalje ovdje - rekao nam je jedan mještanin Kule.

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