STRAŠNO Autom je naletjela na dvoje djece kraj Pleternice!

Dvoje djece ozlijeđeno je u srijedu u mjestu Kula kraj Pleternice kad je na njih naletio automobil.

Kako je objavila PU požeško-slavonska, sve se odvilo u Ulici Stjepana Radića kod kućnog broja 19.

- Očevid je u tijeku - kažu iz policije.

Mještani su nam rekli kaku je po djecu stigla Hitna pomoć.

- Navodno su izletjela pod auto, sreća je bila da ta vozačica nije brzo vozila. Izgledali su na prvu dobro, koliko su mogli, no Hitna pomoć ih je odvezla u bolnicu. Policija je i dalje ovdje - rekao nam je jedan mještanin Kule.