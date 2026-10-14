Kako je objavila PU požeško-slavonska, sve se odvilo u Ulici Stjepana Radića kod kućnog broja 19 u mjestu Kula. Očevid je u tijeku
U MJESTU KULA
STRAŠNO Autom je naletjela na dvoje djece kraj Pleternice!
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Dvoje djece ozlijeđeno je u srijedu u mjestu Kula kraj Pleternice kad je na njih naletio automobil.
Kako je objavila PU požeško-slavonska, sve se odvilo u Ulici Stjepana Radića kod kućnog broja 19.
- Očevid je u tijeku - kažu iz policije.
Mještani su nam rekli kaku je po djecu stigla Hitna pomoć.
- Navodno su izletjela pod auto, sreća je bila da ta vozačica nije brzo vozila. Izgledali su na prvu dobro, koliko su mogli, no Hitna pomoć ih je odvezla u bolnicu. Policija je i dalje ovdje - rekao nam je jedan mještanin Kule.
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