Čuli smo škripanje guma, onda je naglo skrenuo prema našem parkingu i zakočio. Podignuo je ručnu i skočio na zadnje sjedalo. Mislili smo da je nekome loše, da je oživljava, a onda smo vidjeli da mlatara šakama i rukama, započeo je priču doktor Doma zdravlja, koji je svjedočio premlaćivanju djevojke u Bedekovčini, općine u Hrvatskom Zagorju, jučer oko 9.40 sati.

- Mladić nije imao više od 25-26 godina, bio je sitnije građe. Izletjeli smo van, na sebi su oboje imali neke zaštitarske uniforme. On je punom snagom i šakama udarao po djevojci. Njega sam uhvatio za jaknu i izvukao van.

Zaurlao sam: 'Kaj to radiš, jesi poludio', on mi je na to odgovorio: 'Naljutila me, jako me naljutila'. Bio je izvan sebe. Kolegice su odmah pozvale policiju - nadodao je doktor i naglasio, kako su se ljudi bojali da nema pištolj uz sebe.

- Nitko od kolega ih nije poznavao, zapisali smo registracijske oznake. Bojali smo ga uhvatiti, bio je bijesan, mislili smo da ima pištolj. Izudarana djevojka je u autu sjedila mirno, on je potom poput munje uletio u autu i velikom brzinom otišao prema centru - rekao nam je doktor.

Kad je policija stigla na mjesto događaja, nisu zatekli par u autu.

- Policija je nakon dojave građana o incidentu u Bedekovčini izašla na teren. Po dolasku policijski službenici nisu nikoga zatekli. Utvrđujemo okolnosti događaja i kriminalističko istraživanje je u tijeku - rekao je Zoran Lončar, glasnogovornik PU krapinsko-zagorske.