Strava u Engleskoj: Mladić ušao kod tigra, ovaj ga ubio! ZOO otkrio hoće li uspavati životinju

Zastrašujući detalji izlaze na vidjelo nakon tragedije u engleskom zoološkom vrtu gdje je tigar usmrtio posjetitelja. Svjedoci su ispričali kako se muškarac ponašao neposredno prije nego što je preskočio ogradu i ušao u nastambu amurskog tigra, piše Mirror.

Tragedija se dogodila u subotu poslijepodne u zoološkom vrtu Yorkshire Wildlife Park blizu engleskog grada Doncastera. Posjetitelji su u šoku promatrali kako muškarac, čiji identitet policija još nije objavila, namjerno ulazi u prostor s opasnim grabežljivcem. Hitne službe brzo su stigle na mjesto događaja, ali muškarcu nije bilo spasa te su ga proglasili mrtvim na licu mjesta.

Dvadesetčetverogodišnja Ella Ford posjetila je park s dečkom i snimila trenutke prije samog napada. Prisjetila se kako je primijetila neobično ponašanje žrtve.

​- Hodao je nervozno gore-dolje sa slušalicama u ušima - ispričala je svjedokinja.

Samo nekoliko trenutaka kasnije vidjela je kako se isti muškarac penje na zaštitne barijere. Prema navodima drugih očevidaca, muškarac je veselo plesao sa slušalicama te zamolio stranca da ga fotografira s amurskim tigrom Altaijem u pozadini, neposredno prije skoka s platforme. Jedna je žena pokušala povući muškarca natrag na sigurnu platformu kako bi spriječila tragediju, ali nažalost nije imala dovoljno snage da ga zadrži.

Nakon što je ušao u nastambu, žrtva je navodno kleknula ispred tigra. Životinja u početku nije pokazivala znakove agresije, već je samo polako kružila oko uljeza.

Situacija je ubrzo eskalirala kada je muškarac počeo vikati na životinju, što je potvrdio jedan od užasnutih promatrača cijelog događaja.

Foto: Yorkshire Wildlife Park

​- Mladić je počeo vikati na tigra, mahao mu je prstom i govorio 'ne', a onda ga je tigar zgrabio za vrat - rekao je svjedok događaja.

Zaposlenici zoološkog vrta brzo su reagirali na incident te su ispalili dva hica u tlo kako bi preplašili životinju i otjerali je od žrtve. Čuvar životinja Reece Oliver kasnije je komentirao kako tigar vjerojatno nije imao namjeru odmah ubiti čovjeka, već ga je doživio kao igračku u svom prostoru, ali da čovjek protiv životinje teške dvjesto kilograma jednostavno nije imao nikakve šanse.

Tigar neće biti uspavan

Zoološki vrt evakuirao je sve posjetitelje odmah nakon napada, a policija i zračna hitna pomoć brzo su preuzeli kontrolu nad područjem. Uprava parka potvrdila je da će objekt ostati zatvoren i tijekom ponedjeljka dok nadležne službe nastavljaju detaljnu istragu.

Javnost je odmah počela postavljati pitanja o sudbini tigra, a iz uprave parka brzo su se oglasili službenim priopćenjem na svojim stranicama.

Foto: Yorkshire Wildlife Park

"Mnogi ljudi kontaktirali su nas u vezi s Altaijem, tigrom. Možemo sve umiriti da je on na sigurnom i dobro te da neće biti uspavan zbog ovog incidenta", potvrdio je glasnogovornik parka.

Mužjak Altai stigao je u park u ožujku prošle godine kako bi se pario sa ženkom sibirskog tigra Tschunom. Amurski tigrovi spadaju među najveće mačke na svijetu i smatraju se ugroženom vrstom, a u prirodi ih je ostalo samo nekoliko stotina zbog gubitka staništa.

*uz korištenje AI-ja