STRAVA U Južnoj Africi u dvije pucnjave ubijeno 27 ljudi!

Južnoafrička policija priopćila je u nedjelju da traga za počiniteljima nakon što je u pucnjavi jugozapadno od Johannesburga ubijeno 17 ljudi, a 15 ih je ranjeno, dok je u drugoj pucnjavi u blizini Cape Towna ubijeno 10 ljudi, a 11 je ranjeno.

Cape Town, Güney Afrika: bir meyhane silahlı saldırısında 10 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. (kayanews) pic.twitter.com/aWNnYmMDKR — World Vibe (@world_vibe_) September 27, 2026

Hitna služba na mjestu događaja proglasila je mrtvima 13 muškaraca i četiri žene, a motiv te pucnjave u gostionici u naselju Wedela, jugozapadno od Johannesburga zasad nije poznat, objavila je južnoafrička policijska služba u priopćenju na platformi X.

- Osumnjičenici su navodno bili naoružani puškama AK-47 i pištoljima - navodi se u priopćenju o pucnjavi koja se dogodila oko 21,30 sati u subotu u pokrajini Gauteng.

Još 15 žrtava s prostrijelnim ranama prevezeno je u bolnice, priopćila je policija. Zasad još nitko nije uhićen. Prema navodima policije, osumnjičenici su navodno ciljano napali krčmu, otvorili vatru na goste koji su pili ispred objekta, a potom ušli i nastavili pucati.

BREAKING: A bloody weekend in South Africa leaves 27 dead after two separate overnight mass shootings. Gunmen killed 17 at a Wedela tavern near Johannesburg, while a separate attack in Cape Town's Lwandle township left 10 dead.https://t.co/dOr41GxiV9 pic.twitter.com/MNkgY1AkrY — HINT News (@9415st) September 27, 2026

U pucnjavi u blizini Cape Towna u noći na nedjelju ubijeno je 10 ljudi, a 11 je ranjeno, priopćila je tamošnja policija.

Naoružani napadači ušli su u ugostiteljski objekt u Lwandleu nešto prije 2,00 sata po lokalnom vremenu i „otvorili vatru na prisutne”, priopćila je južnoafrička policija.