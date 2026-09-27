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TRAŽE NAPADAČE

STRAVA U Južnoj Africi u dvije pucnjave ubijeno 27 ljudi!

Piše HINA,
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STRAVA U Južnoj Africi u dvije pucnjave ubijeno 27 ljudi!
Foto: x
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Zasad još nitko nije uhićen. Prema navodima policije, osumnjičenici su navodno ciljano napali krčmu, otvorili vatru na goste koji su pili ispred objekta, a potom ušli i nastavili pucati

Južnoafrička policija priopćila je u nedjelju da traga za počiniteljima nakon što je u pucnjavi jugozapadno od Johannesburga ubijeno 17 ljudi, a 15 ih je ranjeno, dok je u drugoj pucnjavi u blizini Cape Towna ubijeno 10 ljudi, a 11 je ranjeno.

Hitna služba na mjestu događaja proglasila je mrtvima 13 muškaraca i četiri žene, a motiv te pucnjave u gostionici u naselju Wedela, jugozapadno od Johannesburga zasad nije poznat, objavila je južnoafrička policijska služba u priopćenju na platformi X.

- Osumnjičenici su navodno bili naoružani puškama AK-47 i pištoljima - navodi se u priopćenju o pucnjavi koja se dogodila oko 21,30 sati u subotu u pokrajini Gauteng.

Još 15 žrtava s prostrijelnim ranama prevezeno je u bolnice, priopćila je policija. Zasad još nitko nije uhićen. Prema navodima policije, osumnjičenici su navodno ciljano napali krčmu, otvorili vatru na goste koji su pili ispred objekta, a potom ušli i nastavili pucati.

U pucnjavi u blizini Cape Towna u noći na nedjelju ubijeno je 10 ljudi, a 11 je ranjeno, priopćila je tamošnja policija.

Naoružani napadači ušli su u ugostiteljski objekt u Lwandleu nešto prije 2,00 sata po lokalnom vremenu i „otvorili vatru na prisutne”, priopćila je južnoafrička policija.

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