STRAVA U ITALIJI

Tramvaj izletio s tračnica i zabio se u zgradu u Milanu! Najmanje dvoje mrtvih, 40-ak ozlijeđenih

Tramvaj izletio s tračnica i zabio se u zgradu u Milanu! Najmanje dvoje mrtvih, 40-ak ozlijeđenih
U trenutku iskliznuća sa šina, tramvaj je bio pun ljudi koji su pri udaru pali na tlo. Jedna od teorija koje se razmatraju je da je vozaču tramvaja pozlilo te se zato nije zaustavio na vrijeme

NAJMANJE DVOJE MRTVIH

Prema posljednjim informacijama, najmanje dvoje ljudi je poginulo, među njima muškarac rođen 1966. godine i još jedan beskućnik čiji identitet još nije utvrđen. Najmanje 40 osoba je ozlijeđeno, neki teško, te su prevezeni u bolnice Policlinico, Niguarda, Fatebenefratelli i San Raffaele.

KAO POTRES

 - Mislio sam da je potres. Sjedio sam i pao na pod, zajedno s ostalim putnicima. Bilo je strašno. Srećom, udario sam samo koljeno, ali čovjek pokraj mene krvario je iz glave - rekao je jedan od putnika. 

 - Čuli smo nešto odozdo, a onda je tramvaj iskočio iz tračnica i svi smo popadali - rekla je jedna žena koja se nalazila u tramvaju

NEDAVNO UŠAO U SLUŽBU

Kretao se ulicom Viale Vittorio Veneto u Milanu, dolazeći s trga Piazza della Repubblica i vozeći prema trgu Piazza Oberdan. U trenutku iskliznuća sa šina, tramvaj je bio pun ljudi koji su pri udaru pali na tlo.

Riječ je o novom modelu Tramlink, koji je počeo prometovati u Milanu prije nekoliko tjedana: jedan od prvih dvosmjernih tramvaja u povijesti grada, s dvije vozačke kabine, po jednom na svakom kraju, što omogućuje promjenu smjera vožnje prema potrebi. Tramvaj je dug 25 metara, sastoji se od tri povezana vagona i ima 66 sjedećih mjesta.

ZABIO SE U ZGRADU

Tramvaj broj 9 iskočio je iz tračnica u petak poslijepodne, oko 16 sati u Milanu u ulici Viale Vittorio Veneto.Tramvaj najnovije generacije je vozio prebrzo i prilikom skretanja skočio s tračnica i udario u zgradu, piše Corriere Milano.

