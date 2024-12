Strava u podzemnoj željeznici u New Yorku: Spavala je, a on ju je zapalio pa mirno sjeo pored

Stravičan slučaj u New Yorku. Dok je sjedeći spavala na stanici podzemne željeznice u Brooklynu i grijala se od hladnoće, prišao joj je imigrant iz Gvatemale.

Zapalio je njezinu odjeću, a vatra se brzo proširila i usmrtila ju. Osumnjičenik je za to vrijeme mirno sjedio na stanici. Policajci koji su patrolirali stanicom pritrčali su kako bi ugasili požar. Ženu su proglasili mrtvom na mjestu događaja, piše agencija dpa.

Osumnjičenik je za to vrijeme mirno sjedio na stanici, a potom odšetao. Snimile su ga kamere te su ga prepoznali svjedoci. Počinitelja su uhitili dok se kasnije istog dana vozio podzemnom željeznicom.

Policija je izjavila da još uvijek istražuju identitet žrtve i motiv napada, a istaknuli su da prije napada nije bilo nikakve interakcije između njih i da ne vjeruju da su se poznavali.

Njujorška podzemna željeznica tijekom zimskih mjeseci često je utočište beskućnika koji bježe od hladnoće, koje u New Yorku trenutno iznose i do minus 10 stupnjeva Celzijevih tijekom noći. Do studenog 2024. prijavljeno je devet ubojstava u podzemnoj željeznici, u usporedbi s pet u istom razdoblju 2023. godine, prema podacima policije.