Devet ljudi večeras je smrtno stradalo nakon požara koji je izbio u Domu umirovljenika u Tuzli, prenosi Avaz.ba. Kako dodaju, moguće je da broj bude i veći...
OČEVID U TIJEKU
VIDEO Strava u Tuzli: Devet mrtvih nakon požara u Domu umirovljenika, izvlače ostale
Live
Sortiranje događaja
SLUŽBE NA TERENU
Veliki broj ekipa hitne pomoći, vatrogasaca i pripadnika MUP-a nalazi se na mjestu tragedije.
PACIJENTI PRISTIŽU
Troje ljudi je zbog trovanja ugljičnim monoksidom smješteno u Klinici za interne bolesti. Pacijenti stalno pristižu.
POGLEDAJTE VIDEO:
Kako je potvrđeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, ekipe su na terenu.
Preporučeni članci
${content}