OČEVID U TIJEKU

VIDEO Strava u Tuzli: Devet mrtvih nakon požara u Domu umirovljenika, izvlače ostale

Piše 24sata,
Foto: 24sata

Devet ljudi večeras je smrtno stradalo nakon požara koji je izbio u Domu umirovljenika u Tuzli, prenosi Avaz.ba. Kako dodaju, moguće je da broj bude i veći...

SLUŽBE NA TERENU

Veliki broj ekipa hitne pomoći, vatrogasaca i pripadnika MUP-a nalazi se na mjestu tragedije. 

PACIJENTI PRISTIŽU

Troje ljudi je zbog trovanja ugljičnim monoksidom smješteno u Klinici za interne bolesti. Pacijenti stalno pristižu. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Kako je potvrđeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, ekipe su na terenu.

