David Fuller (67) osumnjičen je da je zadavio Wendy Knell (25) i Caroline Pierce (20) i nakon toga ih silovao. Zločine je počinio 1987. godine u njihovom domu u Kentu u Velikoj Britaniji.

No ono što je također šokiralo istražitelje je činjenica da je Fuller dok je radio kao električar u bolnici seksualno zlostavljao 99 mrtvih tijela. Najmlađi leš koji je oskvrnuo imao je samo devet, a najstariji 100 godina. Fullera su konačno otkrili prošle godine.

Uhvatili su ga zbog ubojstava koje je spomenute godine počinio u razmaku od pet mjeseci. Istražitelji su tada u pretrazi njegove kuće u kojoj je živio sa suprugom pronašli fotografije i snimke na kojim se vidi da je zlostavljao mrtva tijela. Vodio je i dnevnik u koji je zapisivao sve datume svojih zločina. Policija kaže kako je istraga i dalje otvorena jer pretpostavljaju da bi moglo biti još žrtava.

Nevres Kemal je majka Azre Kemal (24) čije je tijelo Fuller zlostavljao tri puta. Za The Sun kaže kako je izgubila kćer nakon nesretnog slučaja.

- On je bio vrlo siguran. Ušao je u mrtvačnici i na patologiju tisuću puta i nevjerojatno je da ga nitko nije zaustavio i pitao što tamo radi. Kada sam pitala kako je to moguće rekli su mi da mu je bio posao da ide tamo. To je strašno - kaže Nevres Kemal.