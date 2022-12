Strava u Zagrebu: Dječaku (9) u ruci eksplodirala petarda. Ostao je bez svih prstiju osim palca!

Liječnici KBC-a Zagreb ovog su trena ponovno ušli u operacijsku salu ne bi li devetogodišnjem dječaku iz Zagreba kojemu je sinoć petarda eksplodirala u ruci, pokušali spasiti šaku, iako je već ostao bez četiri prsta.

To je za 24sata potvrdio zamjenik ravnatelja KBC-a Zagreb, dr. Milivoj Novak.

- Dječak je upravo ušao ponovno u salu kako bi mu se pokušala dalje spasiti lijeva šaka koliko je to moguće. Operacija bi trebala završiti do 13.15, kad ćemo imati konferenciju za medije, onda ćemo vidjeti što će biti dalje i o svemu obavijestiti javnost. Dječaku su ugroženi i dišni putevi, sinoć smo mu jedva stavili tubus prije operacije. Njega je dovela Hitna k nama u 19.19 minuta. Odmah smo krenuli na operaciju, no nažalost nije bilo moguće spasiti četiri prsta, ostao mu je samo palac - rekao je primarijus Novak za 24sata.

Slomljene mu kosti šake

Navodi kako su mu kosti u šaci slomljene.

- Pokušat ćemo spasiti sve što možemo kako bi dječak imao što bolju funkciju šake, međutim ovo je jedna od najgorih nesreća s petardama koje smo imali priliku vidjeti. Svake godine u vrijeme blagdana zaprimamo ozlijeđenu djecu koja su stradala od petardi i ostalih eksplozivnih naprava, no ovo je jedan od najgorih slučajeva - kazao nam je dr. Novak i uputio svima apel da djeci ne daju petarde.

Kazao je da se u ovom slučaju radilo o zaista velikoj petardi koje je sigurno bila duga desetak centimetara te ju je upalio šibicama, što je izazvalo eksploziju.

Dječaka će navodi nam, čekati teško i dugotrajno liječenje, a moguće je da će mu kroz nekoliko godina pokušati presaditi neki od nožnih prstiju, no više će, navodi, moći otkriti nakon što završi današnja operacija.

Najčitaniji članci