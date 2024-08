Strava u Zagrebu: U Dugavama zaskočili trudnicu, prijetili joj noževima pa joj ukrali novac

Dvojica nepoznatih počinitelja, uz prijetnju oštrim predmetom, počinila su razbojništvo nad 28-godišnjakinjom u srijedu u 11.20 sati, priopćila je zagrebačka policija. Ženi su ukrali novac i dokumente, a zatim pobjegli. Materijalna šteta je nekoliko tisuća eura, dodali su iz policije.

Pokretanje videa... 01:32 U Dugavama opljačkali trudnicu | Video: 24sata/pixsell

Kako saznajemo, dva muškarca prišla su trudnoj ženi kraj malog Oktogona u zagrebačkim Dugavama te je tražili novac. Žena je u strahu dala novac koji ima, ali i navodno nakit koji je imala kod sebe. Uz to, mladoj djevojci su uzeli i novčanik sa svim dokumentima u njemu. Oba napadača su kod sebe imali noževe kojima su prijetili mladoj djevojci.

- To je užas. Zamislite usred bijela dana da imate takvu situaciju, pa to je strašno. Još ne možemo vjerovati da je to bilo ovdje. Ja sam u to vrijeme radila ovdje, ali nisam ništa uočila. Bila sam u poslu jer sam imala klijente. Čula sam da je kasnije suprug te djevojke išao po lokalnim frizerima ovdje i kafićima kako bi ih pitali za videosnimke, ali s ove strane gdje je bio napad nitko nema kamera. Ne može se ništa vidjeti - rekla nam je obrtnica iz malog Oktogona. I obližnji stanari su u strahu.

- Nikad ne znate kad vas netko tako može zaskočiti. Prije nas je bilo strah po noći, ali sad trebamo strahovati i po danu. Nažalost, ovdje ima jako malo policijskih patrola - rekli su nam mještani.