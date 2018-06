Strava: Vozač umro na mjestu, a žena na putu prema bolnici...

Dvije osobe su poginule, a dvije su ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći u petak prijepodne na državnoj cesti D2 kraj Donje Motičine u okolici Našica.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Automobil u kojem su bili muškarac (86) i žena (84) sudario se s nailazećim kamionom koji je prevozio drvene trupce. Od siline udara oba vozila završila su u odvodnom kanalu. Iz smrskanog automobila ispao je vozač i na mjestu preminuo, a na cesti je ostao ležati i motor automobila, koji se odvojio od vozila. U automobilu je još bila žena, koju su vozilom Hitne pomoći odvezli u našičku bolnicu. Nakon nesreće pokazivala je znakove života ali je preminula na putu do bolnice. U kamionu su u trenutku nesreće bili muškarci od 65 i 25 godina. Vozač i suvozač su zbog ozljeda prevezeni u bolnicu, no nasreću nisu u životnoj opasnosti. Zbog očevida je prekinut promet na toj dionici Podravske magistrale, a uzroci same nesreće nisu bili poznati do kraja izdanja.

- Nekoliko mještana, a među njima sam i ja, na toj je cesti naletjelo na divljač i umalo stradalo. Tako smo izgubili i jednog mladića od 17 godina. Stalno upozoravam nadležne da nam naprave sigurnosnu ogradu ili postave neke druge signale kojima bi upozorili vozače na te opasnosti ali ništa nije učinjeno - kaže nam ogorčeni načelnik Donje Motičine Željko Kovačević.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dvoje mrtvih i dvoje u bolnici: Strašan sudar kamiona i auta kod Donje Motičine Više na http://bit.ly/2HPICIl Reporterka: Danijela Mikola Posted by 24sata on Friday, 15 June 2018

Sama cesta između Donje Motičine i Našica vijugava je i brdovita. Na nekim dijelovima je slabo pregledna zbog gustog okolnog raslinja, a uz to je i okružena šumom iz koje često na cestu istrčava divljač i uzrokuje sudare i prometne nesreće. Na tom se potezu svake godine dogodi bar jedna teška nesreća u kojoj stradaju ili ljudi ili automobili. Tako se 2009. ondje prevrnuo autobus. Zbog neprilagođene brzine vozač (52) je izgubio kontrolu. Na cesti je bilo i leda te ga je to zanijelo i prevrnulo na desni bok. U autobusu je bilo 11 putnika, a teško je ozlijeđena žena (68), a još troje se natuklo.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Na tom potezu kraj Donje Motičine poginuo je i 22-godišnjak koji je na Badnjak 2012. naletio na jelena. To ga je odbacilo te se sudario s kombijem i poginuo. Točno godinu dana poslije poginula je biciklistica (69). Nije bila osvijetljena te ju je autom udario vozač (37) koji je prebrzo vozio. U istom naselju se 2014. u kuću kamionom zabio lopov. Ukrao ga je u Orahovici, a nakon nezgode ukrao je i policijski auto.