Stravičan masakr u Crnoj Gori, ubio 12 ljudi: 'Još pamtimo tragediju iz 2022., a sad ovo...'

MJEŠTANI U ŠOKU

Građani Cetinja su u šoku nakon stravičnog pokolja u njihovom mjestu.

- Ubojicu nisam baš dobro poznavao, radio je kao majstor za automobile. Sinoć su se kroz Cetinje mogli čuti jauci i plač. Još se nismo oporavili ni od tragedije koja nas je zadesila 2022., a sada nas je pogodilo ovo - pričaju mještani.

- On se nije svađao ni sa kim iz susjedstva. Bio je miran, pošten i povučen. Što se to dogodilo jučer, nitko ne zna. Je li kriv alkohol ili nešto drugo, to nikad nećemo saznati - kazao je jedan od prvih susjeda, piše RINA.