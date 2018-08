Stravičan požar u Melbourneu: Zatvorili desetke škola i vrtića

Međunarodni dan nestalih osoba posvećujemo svim nestalima u Domovinskom ratu. Još se traga za 1922 ljudi. Ovo su njihove priče...

Vatrogasci Melbournea bore se sa jednim od najvećih požara u novijoj povijesti tog australijskog grada, nakon što se zapalilo skladište tvornice u zapadnom predgrađu West Footscray.

Zbog otrovnog dima koji se širi zatvorene su škole i vrtići u blizini, a stanovništvo je upozoreno da ostane u domovima i izbjegava izlaganje dimu.

A warehouse fire is blanketing Melbourne in toxic smoke pic.twitter.com/eYqA7ifwwc

- Ovo je svakako jedan od najvećih požara koji je Melbourne vidio dugo vremena, kazao je zapovjednik vatrogasne brigade Greg Leach.

Australijska državna televizija ABC prenosi da je požar izbio jutros po lokalnom vremenu i da se s vatrenom stihijom bori oko 140 vatrogasaca uz pomoć 30 vatrogasnih kamiona.

Today's fire danger wasn't confined to the burning warehouse in West Footscray, with a full-scale emergency enveloping Melbourne's western suburbs. @tdolling #7News pic.twitter.com/kFVcWPmywl