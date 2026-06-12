STRAVIČNE SCENE Sedmero mrtvih u sudaru u Mađarskoj, minibus se zabio u kamion
Sedam osoba poginulo je, a dvije su ozlijeđene u zapadnoj Mađarskoj u ranim jutarnjim satima u petak kada je minibus s devet putnika udario u kamion koji je stajao u prometu zaustavljenom zbog ranije nesreće na autocesti M1, rekla je policija
Nesreća blizu Gyora, 122 kilometra zapadno od Budimpešte, uslijedila je nakon ranije nesreće na istom području u kojoj je kamion udario u građevinsko vozilo, uzrokujući smrt jedne osobe i zastoj u prometu. Mađarski premijer Peter Magyar naveo je u objavi na Facebooku da su žrtve strani državljani. "Iskazujem iskrenu sućut obiteljima", rekao je. | Foto: Győr HTP / Győr-Moson-Sopron VMKI