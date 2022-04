Stravično svjedočanstvo: Vojnik je provalio u kuću i silovao me. Muž me htio spasiti, ubili su ga

Nakon povlačenja ruske vojske iz okolice Kijeva civili se žale na zvjerstva koja su počinili. BBC je prenio svjedočanstvo žene koja tvrdi da su je silovali.

Ana živi 70 kilometara zapadno od Kijeva, 50 joj je godina. Ime su joj promijenili kako bi joj zaštitili identitet.

- Bila sam kod kuće sa svojim mužem 7. ožujka kad je strani vojnik upao. Odveo me u obližnju kuću na nišanu pištolja. Naredio mi je: "Skini se ili ću te upucati". Stalno mi je prijetio da će me ubiti ako ne učinim kako je rekao. Zatim me silovao - rekla je.

Opisala ga je kao mladog, mršavog, čečenskog borca - pripadnika ruskih snaga.

- Dok me silovao upala su još četvorica vojnika. Mislila sam da će me ubiti, ali oni su ga odvukli i otišli - rekla je.

Kad se vratila svojoj kući pronašla je svog muža kojeg su upucali u trbuh.

- Pokušao me spasiti, ali su ga upucali - rekla je. Nakon toga su se sklonili kod susjeda jer zbog aktivnih borbi koje su se tada odvijale nisu mogli do bolnice. Suprug je preminuo dva dana kasnije.

Ana je neutješna i traumatizirana i ne prestaje plakati. Novinarima BBC-ja pokazala je mjesto u dvorištu gdje je pokopala svog supruga. Kaže kako je u kontaktu s lokalnom bolnicom i da prima psihološku pomoć.

Vojnici koji su je spasili od silovatelja, naselili su se u njenu kuću na nekoliko dana i pod prijetnjom oružjem tražili da im da suprugove stvari.

- Kada su otišli pronašla sam drogu i Viagru. Drogirali bi se i često su bili pijani. Većina su silovatelji, ubojice i lopovi. Tu i tamo se nađe poneki koji je u redu - rekla je Ana.

Nekoliko kuća dalje niz ulicu susjedi pričaju kako je još jednu ženu silovao i ubio isti vojnik kao i Anu.

