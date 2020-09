Stroge, ali pravedne: 'Pišemo im kazne, a oni traže selfie'

Anita Prgomet Buić (30) i Ana Rutić (26) su prometne policajke u Puli. Istrani su se navikli na cure na motorima teškim 300 kilograma. Budno paze na sigurnost sudionika u prometu

<p><strong>Anita Prgomet Buić</strong> (30) je plavokosa Marčanka, na prvu ozbiljna i stroga izraza lica, no zapravo vrlo vesele i vedre naravi. <strong>Ana Rutić</strong> (26) iz Novog Marofa visoka je brineta kojoj široki osmijeh ne silazi s usana. Zajedničko im je da rade u Postaji prometne policije Pula te posljednje dvije godine zajedno na motorima patroliraju Pulom i okolicom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Anita i Ana patroliraju Pulom</strong></p><p>Budno paze na sigurnost sudionika u prometu dok upravljaju velikim i moćnim policijskim BMW-ima, koji imaju oko 1200 kubika, a s punim rezervoarom teže 300-njak kilograma. Puljani i Puljanke već su navikli na dvije policajke na motoru, reakcije su gotovo isključivo pozitivne.</p><p>No njihova pojava i dalje izaziva veliki interes i pozitivan šok među turistima i strancima. Osobit dojam ostavljaju na Talijane, kojih tamo ima dosta.</p><h2>Reakcije uglavnom pozitivne </h2><p>- Oni nas vole slikati, obavezno traže selfie, to nam je već postalo normalno - govori Anita kroz smijeh. Policiji se priključila sljedeći očev primjer.</p><p>- Moj je tata umirovljeni policijski službenik tako da sam ja od malena slušala o tome. Oduvijek sam htjela posao koji će biti dinamičan, dosta je zahtjevan, ali to me oduvijek zanimalo, pomoć građanima, sigurnost na cesti - kaže Anita.</p><p>U policiji je deset godina, od toga dvije u temeljnoj i osam u prometnoj. Vozački ispit za A kategoriju položila je prije četiri godine. Ni Ana nije jedina policajka u obitelji.</p><p>- Kad sam se odlučila postati policajka, moja sestra je završavala policijsku akademiju. Kroz njezine priče, kako izgleda policijski posao, što sve obuhvaća odlučila sam krenuti njezinim stopama - pojašnjava Ana. U postaji prometne policije radi šest godina. A kategoriju položila je prije tri godine, a posljednje dvije kontrolira sigurnost prometa na motoru.</p><p>- Nije problem voziti motor, lijepo se vozi, ali problem je kad ga treba pogurati na mjestu, gdje se parkiramo. Tad znamo zapeti. Sreća je da većinom radimo skupa i obje se bavimo sportom, tako da ima nešto snage u nama. Pomognemo jedna drugoj ako treba - govori Anita.</p><p>Oduvijek je voljela motore te je ispit položila još sa 16 godina. Doduše tad je upravljala motorima do 125 kubika, mnogo slabijim i lakšim nego su službene “zvijeri”. S druge strane, Ana nikad ranije nije vozila motore.</p><h2>Voze i policijski presretač </h2><p>- Tek kad sam došla u postaju prometne policije u Puli, vidjela sam druge kolege i kolegicu te odlučila da i ja želim voziti motor. Izrazila sam želju i šefovi su mi to omogućili - govori Ana. Obje voze i presretače, u kojima patroliraju na istarskom ipsilonu, osobito u zimskim mjesecima, no motor im je ipak draži.</p><p>- Obje smo završile tečaj sigurne vožnje za vožnju presretača. Oboje ima svoje čari, ali nekako više naginjemo motorima. Pogotovo u sezoni kad je gužva, lakše je - kaže Anita.</p><p>Anita je na motoru najviše “potegla” 190 km/h, naravno pod svjetlosnom i zvučnom signalizacijom i žureći na intervenciju, kad je najvažnije što prije stići i pomoći. Najveća brzina koju su izmjerile u presretaču bila je 248 km/h.</p><p>- Kako pratimo auto i mjerimo brzinu moramo i mi voziti tom brzinom kako bi vozača snimili u prekršaju. Prekršaja ima zaista puno, no oni najbitniji, na koje smo najviše usmjereni su brzina, vožnja pod utjecajem alkohola, korištenje mobitela tijekom vožnje i nekorištenje sigurnosnog pojasa - govori Anita.</p><h2>Najviše izmjerile 248 km/h</h2><p>- Provodimo sate i sate na cesti, treba biti jako koncentriran. Radimo dva dana ujutro, dva dana popodne i dva dana noćnu po osam sati, a zatim imamo dva dana slobodno - nadovezuje se Ana. U poslu su im velika podrška kolege, koji su ih od početka prihvatili kao dio tima.</p><p>- Nije to kao prije kad je bilo malo žena u policiji. Dolazi nam sve više i više cura, žena, kojih danas ima na svim poslovima i funkcijama u policiji, pa i onim fizički najzahtjevnijim. Sve se radi potpuno ravnopravno - kaže Anita. U poslu su im najteže situacije kad imaju prometne nesreće s poginulim osobama. Tad zna biti ružnih prizora i teških emocija, jer su upravo prometni policajci ti koji moraju ići na vrata i obavijestiti članove obitelji da im je bliska osoba poginula u teškoj prometnoj nezgodi. Iako mogu tražiti psihološku pomoć, naučile su same se nositi s takvim teškim situacijama. Obje imaju i punu podršku obitelji u tome što rade.</p><p>- Sestra je već probila led. Nisu bili iznenađeni kad sam rekla da želim postati policajka. Bili su malo u strahu kad sam položila za motor, ali sad su već to prihvatili - otkriva nam Ana. Na Anitu nije samo tata ponosan.</p><p>- Imam muža i dvoje djece i cure su sretne što im je mama policajka na motoru. Njima je to super, a muž je veliki oslonac i podrška što mi mnogo znači - kaže. Na naše pitanje voze li motore kod kuće, obje odgovaraju negativno. U slobodno vrijeme, trude se biti aktivne i baviti se sportom.</p><h2>Trče, treniraju, idu u teretanu </h2><p>Ana trči, trenira u teretani, a voli i duge šetnje sa svojim ljubimcem, švicarskim ovčarom starim godinu i tri mjeseca. Anita se od malena bavi Judom te je osvajala i brojne nagrade. Sklona šali i zezanciji, Anita je sredinom travnja s kolegom Tomislavom Soldom snimila video za Foot Shake Dance izazov koji je MUP objavio na svom Twitter profilu. Video je odmah postao viralan, kao i njihova poruka građanima da se ne rukuju, ne grle i ostanu doma. Ana se bavila i manekenstvom.</p><p>- Na tečaju sam bar naučila hodati u štiklama - našalila se Ana.</p>