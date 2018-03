Stroj mu odrezao noge i ruku: Proteze će mi pomoći da živim

Zvonko Horvat iz Podgorja nedaleko od Virovitice krajem rujna prošle godine doživio je tešku nesreću u polju dok je beračem brao kukuruz. Ostao je invalid. Berač kukuruza odsjekao mu je ruku i obje noge. No mladi Virovitičanin, koji je automehaničar, radi i dalje u svojoj automehaničarskoj radionici, te mu treba pomoć kako bi i mogao raditi sve što sad ne može.

POGLEDAJTE VIDEO SPECIJAL:

[video: 1199152 / ]

Trebaju mu proteze, koje su izrazito skupe, odnosno koštaju 470.000 kuna. Ispričao nam je cijelu svoju priču.

Bio je svjestan cijelo vrijeme

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Otišao sam u polje pobrati kukuruz. Zaštopao se elevator. Ugasio sam stroj i to odštopao. Ponovno sam upalio stroj i pokupio kukuruz, koji sam htio baciti u koš berača. Nakon korak ili dva spotaknuo sam se o odsječenu kukuruzovinu i pao na berač. Uhvatio mi je desnu ruku iznad šake. Nisam mogao nikako izvući ruku, čak sam je još i sam gurnuo dalje da je berač odsiječe, samo da se odvojim od stroja. Bio sam svjestan svega, ali nitko nije čuo moje zapomaganje i dozivanje, nitko nije dolazio - govori nam Zvonko i nastavlja:

- U svoj toj boli upro sam nogama u lim, no on se omaknuo i berač mi je uhvatio noge i počeo me uvlačiti u sebe. Nekoliko minuta nakon toga slučajno je traktorom naišao jedan čovjek. Rekao sam mu kako da ugasi stroj. On je pozvao Hitnu. Cijelo vrijeme sam bio pri svijesti, pa i kad su me vatrogasci izvlačili. U bolnici sam ih zamolio da me uspavaju jer više ne mogu izdržati bol. Tad su obavili tešku trostruku operaciju - kaže. Njemu su su morali izmijeniti svu krv jer je svoju izgubio. Liječnici nisu vjerovali da će živ dočekati jutro.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nisam se dao i deveti dan nakon operacije izašao sam iz bolnice. Prebolio sam i plućnu emboliju od silnih ugrušaka krvi. No ja sam si rekao da sam premlad da bih pao u krevet. Vratio sam se u svoju automehaničarsku radionicu, u kojoj obavljam ono što mogu. Uglavnom nadgledam radove koji se izvode i brinem se o nabavci potrebnih dijelova. Najveći mi je problem pronaći dobrog automehaničara, možda i dvojicu, u koje bih imao povjerenja, jer mladi odlaze van. Ja im nudim dobru plaću i sve beneficije. Mene zanimaju samo popravci automobila - zaključio je. Za početak, najvažnije su proteze za noge, one koje su sofisticirane i koje će mu pomoći u obavljanju posla, jer namjerava i dalje raditi i zarađivati.

- Uskoro bih trebao ići u toplice, ali ne na rehabilitaciju nego na mjerenje za proteze. Zasad bih riješio noge, a ruku poslije, jer želim sam ići na toalet i sam se poslužiti da barem donekle olakšam supruzi Renati, koja je uz mene 24 sata na dan - kaže. No proteze su vrlo skupe, a u HZZO-u su mu rekli da mogu participirati manjim udjelom.

- Nikad nisam mislio da ću tražiti nečiju pomoć, sve bi bilo lakše da imam obje ruke, ovako nije mi preostalo drugo nego zamoliti ljude da nastavim dalje raditi - kaže.

Svi oni koji žele pomoći mogu uplatom: Zvonko Horvat, Podgorje, Ulica sv. Petra i Pavla 12, 33 000 Virovitica, IBAN: HR05 2340 0093 1026 4155 7 – Žiro račun u kunama, SWIFT: Privredna banka Zagreb PBZGHR2X s naznakom Donacija za ortopedska pomagala.