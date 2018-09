Štromar: Ako i bude izbora, na njih HNS planira ići samostalno

POS ide dalje, poručuje ministar Štromar, u Biogradu na Moru simbolično će se obilježiti početak radova na izgradnji 36 novih POS stanova, krenula je gradnja stanova na Krku, u Đurđevcu, Punatu, a uskoro će se graditi u Splitu, Solinu, Trogiru, Šibeniku, Zadru i mnogim drugim gradovima i općinama. Po modelu POS-a je dosad izgrađeno 8000 stanova, a planira se izgraditi još 1000 stanova do kraja mandata sadašnje Vlade.

Kako mislite riješiti problem zlouporaba POS-ovih stanova?

Program POS-a za neke je građane jedina mogućnost rješavanja stambenog pitanja, posebno u gradovima gdje su takvi stanovi i dvostruko jeftiniji od onih na tržištu. Pokazalo se da postoje slučajevi zlouporabe - pojedini vlasnici POS-ovih stanova, prije svega na obali, svoje stanove iznajmljuju kao turističke apartmane. Ispitali smo zakonske mogućnosti djelovanja i odlučili da u prvom tromjesečju iduće godine idemo u izmjene zakona po kojima će svakome tko stan koristi u druge svrhe osim za stanovanje kredit odmah sjesti na naplatu. Dakle, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) će obavijestiti kreditnu instituciju, koja će dalje postupati.

Tko će kontrolirati koriste li se POS-ovi stanovi za stanovanje ili za iznajmljivanje i prodaju?

APN će obavljati kontrolu, u kontaktu smo i s Ministarstvom turizma, a u današnje vrijeme online usluga i društvenih mreža, koje se koriste u takvim poslovima, iskustvo je pokazalo da su građani skloni prijavljivanju onih koji zloupotrebljavaju model. Siguran sam da ćemo takvima stati na kraj, a pozitivni utjecaji POS-a i danas su izvanredni.

Hoće li biti novih POS-ovih stanova u Zagrebu?

Upravo je APN raspisao natječaj za privatna građevinska zemljišta u Zagrebu, no program POS-a u pravilu ovisi o angažmanu i inicijativi gradova i općina, bez kojih ne možemo previše učiniti. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ima svoje modele izgradnje o čijoj uspješnosti mogu govoriti građani. Nije isključena mogućnost da zajedno s APN-om realiziramo projekt POS-a u Zagrebu, jer potreba sigurno postoji - to se najbolje vidi kroz odnos ponude i potražnje i rast cijena.

Kakav je interes za subvencije na stambene kredite za mlade? Koliko je dosad prijavljenih u ovom novom natječaju i do kada će biti otvoren?

Lani je kroz tu mjeru 2320 mladih obitelji ušlo u svoje domove, gdje je potom rođeno više od 250 djece. Do petka smo primili 1013 novih zahtjeva za subvencioniranjem stambenih kredita, što znači da dosad imamo 3333 obitelji koje su u dvije godine uz subvencionirane kredite riješile ili su na putu rješavanja svog stambenog pitanja. Vjerujem da ćemo već ove godine prijeći brojku od 4000 novih domova. Kad to zbrojite s 8000 onih koji su do stana došli kroz modele POS-a, imamo preko 12.000 u pravilu mladih obitelji koje su odabrale ostati u Hrvatskoj, tu raditi, stvarati i odgajati djecu.

Kritiziraju vas da su zbog toga za 16 posto porasle cijene nekretnina.

Vidjeli ste primjer mlade obitelji koja je poručila da bi bez subvencija na stambene kredite već bila u Irskoj. Pročitao sam prije koji dan o mladoj liječnici koja se dvoumila hoće li ostati u Hrvatskoj, te je ostala samo zbog dobivene subvencije. Većina građana koji se ovih dana prijavljuju za subvencije već od ranije želi kupiti stan ili kuću, a isto tako od ranije imaju dogovorenu kupnju nekretnine, kao i cijenu. Stoga je neshvatljivo da dio ljudi koji se godinama bavi posredovanjem u prodaji nekretnina vidi tu mjeru kao isključivog krivca za rast cijena nekretnina. Pritom, za razliku od ekonomskih stručnjaka, na uzimaju u obzir druge čimbenike, poput porasta potražnje za nekretninama, posebice u urbanim središtima.

Hoćete li zbog toga mijenjati politiku?

Programi ministarstva donijeli su na tržište 8000 novih stanova po cijenama značajno nižim od tržišnih, a istovremeno kroz program subvencija mladim obiteljima omogućavamo da stanovi koji se prodaju po tržišnim cijenama postanu njihovi domovi po povoljnijim uvjetima. Sigurno je da nećemo odustati od stambene politike kojom ćemo do listopada osigurati 12.000 novih domova zbog kritike nekoliko špekulanata. U Zagrebu i pojedinim dijelovima Hrvatske, posebice tamo gdje je snažno prisutna turistička djelatnost, bilježimo konstantan rast cijena nekretnina, ali prije svega zbog ponude i potražnje. Upravo kad cijene rastu potreba za našim uključivanjem je još veća. Sutra ćemo, zajedno s Ekonomskim institutom Zagreb predstaviti svoj zajednički projekt, publikaciju "Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske", tako da ubuduće nećemo više morati nagađati o razlozima rasta cijena nekretnina, niti o tome kakva je ponuda i potražnja.

Kada će se raspisati natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća?

Uredbu o tome usvojili su Europski parlament i Vijeće Europe, sad tu uredbu treba uskladiti i pripremiti poziv tako da građani imaju što manje problema. Zahtjevi i procedure za dodjelu EU sredstava su vrlo kompleksni, zato nam je bitno da građanima maksimalno olakšamo proces. Treba pojednostaviti procedure primjenjive na provedbu poziva, a da to bude prihvatljivo za korištenje europskih sredstava. Natječaj se može očekivati sredinom sljedeće godine, nakon što postupak ujednačimo i utvrdimo s Europskom komisijom.

Je li Vlada stabilna, hoće li doći do prijevremenih izbora?

Kada smo donijeli odluku o podršci vladajućoj većini država se nalazila u velikoj krizi. Situacija s Agrokorom je eskalirala, a ekstremisti su pokušali vratiti Hrvatsku u vremena za koja smo se nadali da su daleko iza nas. Prihvatili smo odgovornost kao stranka, ali i svatko od nas osobno. Meni osobno teško pada razdvojenost od obitelji ali, s druge strane, kad pogledam da je prošli tjedan 'Škola za život' ušla u učionice, da će do listopada 4000 mladih obitelji pronaći svoj dom u Hrvatskoj zahvaljujući subvencioniranim kreditima, onda sam siguran da nisam pogriješio. Vlada je uz sve izazove poprilično stabilna. Idemo u porezno rasterećenje koje mora rezultirati s većom plaćom građana. Vjerujem da idemo u bolju, kvalitetniju mirovinsku reformu. Hrvatska politika je ideologijom udavila i dijelom i potjerala građane. Sve je u našim rukama, a Hrvatskoj ne treba ni lijevo ni desno, nego samo naprijed.

Ipak, osnovali ste izborni stožer. Znači li to da se spremate na izbore?

Svaka ozbiljna stranka dan nakon završetka izbora kreće s pripremama za iduće izbore. Nema tu puno mudrosti, radimo, provodimo projekte u našim ministarstvima... Izbore ne očekujem, jer je Vlada stabilna. No, ako ih bude, HNS je spreman i na njih će ići samostalno.