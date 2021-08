U emisiji Otvoreno na HRT-u gostovali su Smiljana Leinert Novosel, profesorica emerita i komunikologinja na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, dr. sc. Božo Skoko, komunikolog na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, Krešimir Macan, komunikacijski stručnjak te prof. dr. sc. Pero Maldini, politolog Sveučilišta u Dubrovniku te raspravljali o burnom političkom ljetu te raskolu u Domovinskom pokretu i SDP-u, ali i da li je platforma Možemo! opravdala status nositelja promjena. No, najviše pažnje zasluženo je odnio Domovinski pokret.



- Prilikom sastavljanja liste vidjeli smo da su saborski zastupnici bili raznorodni, bilo ih je teško svesti pod zajednički nazivnik. On je donekle bi Miroslav Škoro koji je dao dio svoje popularnosti iz estrade u politici. Ta personalizacija sada je počela štetiti Domovinskom pokretu. Je li privatizacija stranke bila strategija ili je došlo slučajno u to neću ulaziti. No u Domovinskom pokretu su očito počeli razumijevati da im Škoro počinje biti teret, kao što su Škori neke druge kolege teret. U DP-u ako žele sačuvati stranku ne bi smjeli ići s tolikom iznošenjem prljavog rublja prema čovjeku s pomoću kojeg su postali prepoznatljivi na političkoj sceni. Razračunavanje šteti svima, teško je očekivati da nakon ovog razračunavanja svi saborski zastupnici na okupu i da predstavljaju relevantnu skupinu na idućim izborima - rekao je Skoko pa dodao kako na tome može profitirati najviše HDZ.

Macan pak smatra kako je Domovinski pokret ostvario dobar rezultat na izborima.



- Stranka je konsolidirana, ali imaju klasičan problem desnice da krajnja desnica teško može funkcionirati sama. Škoro je bio lider, kao nekada Ruža. Škoro je bio po formuli izabrano ime, osoba iz javnog života i to nije lako sada zamijeniti političarem i to će biti najveći izazov. Presudili su najviše interni odnosi. Ambicije na desnici su uvijek velike, a stranke su sve manje, iako postoji biračko tijelo koje mogu privući - rekao je Macan dok je Leinert Novosel bila mišljenja da je struktura unutar Domovinskog pokreta jako nategunta i osjetljiva.



- U trenutku kada je krenuo prvi signal da nešto ne valja struktura se počela urušavati sama od sebe. Istaknula bih fenomen u politici za koji se pokazuje da uvijek dovodi do iste zbrke koju ovdje imamo naglim odlaskom Škore. Kao što dolazak na vlast pretpostavlja da komunikacijski uvedete ljude u to i da ste spremni na to što vas čeka isto tako odlazak s političke scene nikad ne može biti trenutačan, u hodu. Tako naglim odlaskom, kada nitko od birača nije percipirao da postoje problemi, vi ste osudili cijelu stranku na neuspjeh. Ne znam tko bi se sada mogao pojaviti kao novi lider. Tko god dođe, teško će biti lider - rekla je Leinert Novosel.



Skoko pak smatra da je Domovinski pokret ostvario dobar rezultat na izborima, samo to nisu dobro uspjeli kapitalizirati u formiranju vlasti.



- Tu se rađaju frustracije i kod birača i kod ljudi u stranci, rekao je te smatra kako se Škoro vjerojatno umorio i najradije vratio estradi. Međutim kad jednom uđete u političku arenu počnete se prljati i primati udarce i trebat će mu dugo razdoblje dok ne vrati popularnost koju je imao prije i dok ga ljudi ne počnu percipirati kao onog starog Škoru, a ne kao političara. No njegovo ima će se ovako ili onako vezivati uz DP koji dok ne pronađe lidera koji će biti prepoznatljiviji od Škore bit će njegovi taoci bez obzira na to što njega nema - rekao je.

Što se budućeg 'nasljednika' Škore tiče, mišljenja su podjeljena. Macan je tako uvjeren da se budući lider još mora nametnuti te da Vanđelić neće biti na čelu stranke, no i da Penava isto tako ne može voditi stranku iz Vukovara. Leinart Novosel pak smatra da Domovinski pokret teško može opstati bez Škore.

- Ne bi me čudilo da se neki članovi okrenu HDZ-u i prema Mostu, što je logično. Onaj koji je u najkomotnijoj poziciji je HDZ koji može gledati kako se oni, za koje vjeruju da su im naštetili na popularnosti, utapaju u vlastitoj poplavi. Na neki način se narušava povjerenje ljudi u mogućnost formiranja tradicionalne desne stranke rekla je Leinert Novosel.