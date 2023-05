Stručnjaci upozoravaju: 'HDZ na izmjeni izbornog zakonodavstva radi potpuno netransparentno'

Oporbeni klubovi u Saboru organizirali su okrugli stol kako bi sa stručnjacima raspravili izmjene izbornog zakonodavstva. Od Vlade traže pravovremeno uključivanje, prvenstveno stručnjaka, ali i predstavnika oporbe u proces oblikovanja izbornog zakonodavstva kako bi se izborna utakmica vodila sukladno pravilima definiranima od strane stručnjaka i uz politički konsenzus svih zainteresiranih aktera. Iako su na okrugli stol pozvali i HDZ, nitko se nije pojavio.

- Samo primjer iz moje prakse, razgovaram sa studentima, pitaju me što nije da se godinu prije izbora ne smije mijenjati izborni zakon, što se radi na tome, postoji li kakva radna skupina, ja im kažem da nemamo radnu skupinu na razini države, samo službenu skupinu vladajuće većine, oni u nevjerici kako ne postoji radna skupina, a Zakon se mora usvojiti do 1. listopada, pita me jedna studentica kakva smo mi to država. Eto, to ja proživljavam - navela je prof. dr. sc. Sanja Barić s katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci:

Naglasila je kako postupak oko izmjene izbornog zakonodavstva kako ga vode vladajući da javnost ništa ne zna naprosto narušava povjerenje u poštenje, dobre namjere, općenito osjećaj pripadnosti i institucije.

- Svi smo svjesni da ni jedan izborni sustav nije neutralan, međutim, upravo zato postoji obaveza onih koji mogu to izglasati kako to žele da u to doista uključe što širu političku i opću javnost - poručila je osvrnuvši se i na ponašanje vladajućih na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav na kojem je oporba tražila formiranje radne skupine koja će raditi na izmjenama zakona, a koji su bez ikakve rasprave maknuli tu točku s dnevnog reda ističući da Odbor nije nadležan za to.

- Ja imam ozbiljan problem jer mi Sabor, Vlada i institucije rade ozbiljan problem u obrazovanju mojih studenata - dodala je.

Kritiku HDZ-u uputili su i ostali stručnjaci koji su sudjelovali na okruglom stolu.

- Najvažnije je da Hrvatska kao država članica EU poštuje dobre europske prakse i preporuku Venecijanske komisije, a do sada vidimo da se u praksi nimalo ne slijede te preporuke. Na izradi nacrta prijedloga radi jedna stranačka radna skupina, koju ne predviđa Venecijanska komisija jer to mora biti stručno tijelo u kojem mogu biti političke stranke, ali prvenstveno struka. Nažalost, toga kako stvari sada stoje neće biti, ne poštuju se ni smjernice Ustavnog suda, koji ponavlja od 2010. o nevjerodostojnosti popisa birača i da imamo 500.000 više birača nego što imamo punoljetnih građana - kazao je prof. dr. sc. Robert Podolnjak s katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu naglasivši kako se prema tom popisu ne mogu temeljiti izborne jedinice.

- Novi prijedlog koji imamo prilike vidjeti samo u medijima još više dijeli postojeće županije, a Ustavni sud je rekao da bi izborna jedinica koja obuhvaća sjevernu Hrvatsku s otcima bila iracionalna i arbitrarna. Ukoliko se vladajuća većina odluči do kraja provesti ovakav postupak, a, nažalost, vidim da se maksimalno oteže i da je očita namjera da se zakon donese zadnji tren 30. rujna, ja predlažem da se tada od Ustavnog suda zatraži upozorenje nadležnom tijelu da nacrt ne zadovoljava njihove smjernice, zbog čega bi takav zakon podlijegao ocjeni ustavnosti i bio ukinut, a što znači da bismo se našli u situaciji bez ključnog zakona, a izbori se ne mogu provesti po neustavnom zakonu - istaknuo je.

Izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, također s katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, naglašava kako nisu svi građani glasali za HDZ i ne može onda HDZ sam donositi ovako važan zakon.

- Neki dan sam čitao da HDZ uživa povjerenje između jedne četvrtine i jedne trećine birača, to je respektabilan broj, no to znači da dvije trećine građana ne podržava tu stranku, što ćemo s njima? Mislim da bi bi i oni morali imati pravo u zakonodavnom postupku reći kako izborni postupak treba izgledati. Izborno zakonodavstvo se ne donosi na dvije, tri godine nego za idućih 20 godina i logika podrazumijeva da treba uključiti široku javnosti jer to nije stvar jedne vlade - poručio je naglasivši kako to nalaže i Ustavni sud.

I on je šokiran ponašanjem Odbora za Ustav. Prof. dr. sc. Berto Šalaj s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu podsjetio je kako je još 1999. godine saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, za razliku od današnjeg, imenovao stručno povjerenstvo od ustavnih pravnika i politologa, od koji su neki bili bliski vladajućoj stranci, a neki opoziciji.

- Oni su tada izradili stručni prijedlog o kojem je provedena politička i javna rasprava, a nakon toga je usvojen u Hrvatskom saboru. Sada se odustalo od toga. Odustali smo i od međunarodnih kriterija, ali i pozitivne domaće prakse i na potpuno pogrešan način se ide u promjene izbornog zakona. Potrebno je izvršiti snažan pritisak jer ako je jedna tema za ideološki moratorij, onda je to o izbornom zakonodavstvu - naglasio je.

Izv. prof. dr. sc. Goran Čular s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izrazio je žaljenje što vladajući ne uključuju širu javnost da se napravi nešto za opće dobro. Pita se i da li je Ustavni sud mogao napraviti više.

Socijaldemokrat Davorko Vidović naglasio je kako HDZ pokazuje prijezir spram demokratskih procedura.

- Zašto HDZ inzistira na ovakvom načinu donošenja ovog zakona? Ovako je opravdana sumnja da će iz kuhinje Šeks-Ressler proizaći zakon koji neće prihvatiti niti jedan od zahtjeva Ustavnog suda i kojim ćemo se izložiti još jednoj blamaži da se ponovno takvo rješenje dovodi u pitanje, kao i da nas se registrira kao zemlja koja ne poštuje demokratsku proceduru - istaknuo je.

Da HDZ ponudi i najbolji zakon, istaknuo je, sam način njegova donošenja je krajnje problematičan.

- Zato je moj prijedlog da kao oporba napravimo zajednički prijedlog u radu sa stručnjacima i ponudimo ga kao alternativu - kazao je.

SDP-ov Peđa Grbin poručuje kako čak i u Vučićevoj Srbiji izigravaju malo više demokracije kad donose ovakve zakone jer gleda oko iz EU.

- Ovdje je i izigravanje demokracije prestalo. Vladajući će donijeti prijedlog za koji će izračunati da će im donijeti najviše glasova jer na jedino što su oni orijentirani je rezultat, ništa ih drugo ne zanima - istaknuo je, a Mostova Marija Selak Raspudić iznijela svoje viđenje zašto vladajući ne žele uključiti predstavnike oporbe u ovaj proces.

- Da ne bi cijela Hrvatska imala dokaz da postoji još pametnih ljudi u Saboru koji mogu i kvalitetnije artikulirati politike - poručila je.

- 1999. je HDZ pokazao više demokratskog senzibiliteta nego što danas čini tzv. europejac Andrej Plenković - naglasila je, a Suverenist Marijan Pavliček kao ideju iznio i bojkot izbora ukoliko HDZ predloži model po svojoj stranačkoj radnoj skupini, bez uvažavanja odluka Ustavnog suda i preporuka Venecijanske komisije.

- Ako mi ovo dozvolimo da se dogode izbori po modelu koji je rađen u kabinetu premijera, mi ćemo dozvoliti da Plenković zaista zabije zadnji čavao u lijes onoga što je bio barem privid demokratskog sustava - istaknula je Sandra Benčić, zastupnica Možemo.

Plenković odbija razumno saslušati glas razuma, dodao je zastupnik Domovinskog pokreta Davor Dretar, a IDS-ov Marin Lerotić podržao Vidovićev prijedlog da ujedinjena oporba izradi svoj prijedlog zakona.

- Suspektne izborne rezultate mi imamo još 2007. Slažem se da je ideološki moratorij nužan, HDZ je uzrok parademokracije još od Sanadera i jedini način za borbu je ideološki moratorij i zajednički nastup na izborima svih relevantnih stranaka. Dok HDZ sebe predstavlja demokratskom strankom, demokracija će biti sve manja - dodao je HSS-ov Krešo Beljak, a zastupnica Kluba Centra i GLAS-a Dalija Orešković naglasila kako HDZ šalje poruku da je izborno zakonodavstvo samo njihovo pravo.

- Imamo uzurpaciju vlasti i to je vrlo opasno stanje. Neprihvatljivo mi je da pristanemo na tu poruku. Izražavam skepsu prema pravovremenoj reakciji Ustavnog suda ako ovo ovako prođe, bojim se da neće štiti vlastitu vjerodostojnost i ustavna prava građana, već će u kontekstu isteka mandata 10-ak sudaca štititi HDZ. Borbu treba prebaciti u ruke građana - poručila je.

