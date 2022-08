Stručnjaci upozoravaju: 'Rat je vrlo moguć, ali to bi za svijet bila katastrofa, a evo i zašto...'

Situacija nije dobra. Možemo očekivati planirane kineske vojne vježbe do 7. kolovoza. Te vojne vježbe najjače su do sada, opkolili su Tajvan, kako u moru tako i u zraku. To je poruka stanovnicima Tajvana i njihovoj vladi, koje žele ustrašiti i pokazati što im slijedi ako nastave sa svojom politikom, komentirao je situaciju između Tajvana i Kine dr. sc. Branimir Vidmarović, stručnjak za Kinu i istočnu Aziju te suradnik Odsjeka za azijske studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.