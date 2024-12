Stručnjak o napadima Izraela na Siriju: 'Oni ne žele stabilnost u regiji, žele kontrolirati stanje...'

Izvješća koja kruže u nekim medijima i tvrde da se postrojbe izraelske vojske približavaju ili napreduju prema Damasku potpuno su netočna. Postrojbe izraelske vojske nalaze se unutar tampon zone i na obrambenim položajima blizu granice kako bi zaštitile izraelsku granicu, rekao je pukovnik Avichay Adraee, glasnogovornik izraelske vojske. Ranije je Reuters izvijestio, pozivajući se na tri sigurnosna izvora, da su izraelski tenkovi stigli na udaljenost od nekih 20-ak km od Damska...

No regionalni sigurnosni dužnosnici i dužnosnici iz raspale sirijske vojske rekli su da su se preko noći nastavili teški izraelski zračni napadi na vojne objekte i zračne baze diljem Sirije, pri čemu su uništeni deseci helikoptera i mlaznih zrakoplova kao i strateška oprema Republikanske garde unutar i oko Damaska.

- Nakon otprilike 200 napada, od strateške opreme sirijske vojske nije ostalo ništa - rekli su dužnosnici.

Izrael je objavio da će zračni napadi trajati danima, no Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda je rekao da ne intervenira u sirijskom sukobu. Tel Aviv je rekao da je "poduzeo ograničene i privremene mjere isključivo radi zaštite vlastite sigurnosti".

Vojni i međunarodni stručnjak Marinko Ogorec tvrdi da Izrael koristi nestabilnost u regiji kako bi osigurao vlastite interese.

- Razaraju vojni potencijal koji je ostao nakon smjene vlasti i stvaraju tampon zone kako bi spriječio prijetnje. Ove zone omogućuju kontrolu nad ključnim putovima, posebno onima kojima Iran može opskrbljivati Hezbollah. Stabilnost u regiji nije u izraelskom interesu, jer bi to moglo omogućiti jačanje protivničkih snaga - rekao je Ogorec.

Dalje navodi kako iako upadi u druge zemlje krše međunarodno pravo, Izrael to već čini u prošlosti, primjerice u Libanonu i napadima na Teheran.

- Širenje Izraela u nove teritorije nije isključeno, ali će ovisiti o broju naseljenih Izraelaca na tim područjima te kako će se dalje razvijati međunarodna situacija - dodao je Ogorec.

Turska, s druge strane, navodi Ogorec, ima interes kontrolirati kurdske snage na sjeveru Sirije.

- Vjerojatno će poduzeti određene akcije u tom smjeru. Sirijci imaju želju vratiti se u svoju zemlju, no to bi moglo izazvati novi val migracija prema Europi. Sirijci su multietnički i multikonfesionalni, a selafijski način života im nije prihvatljiv, što može dovesti do represije i migrantske krize - rekao je Ogorec.

Za Siriju, tvrdi Ogorec, prognoze nisu optimistične.

- Mogla bi nastati trajna destabilizacija, poput Libije, ili talibanizacija, slična onoj u Afganistanu. Sirija dijeli sličan kodeks funkcioniranja s talibanima, što dodatno otežava perspektivu stabilnosti - zaključio je Ogorec.