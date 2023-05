Stručnjak o porezu: 'Ekstra prihode su ostvarili oni čije smo robe u krizi morali kupovati'

Državna blagajna od dodatnog poreza ove godine dobit će 236 milijuna eura, i to od 353 tvrtke koju su ga, prema zakonu donesenom prošle godine, dužne plaćati. Na ime poreza na ekstra profit u proračun se do 5. svibnja slilo nešto više od 213 milijuna eura, a 102 milijuna već su potrošena za travanjski paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Tako je nešto više od 130 milijuna eura još ostalo za raspodjelu u sljedećim paketima mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da će svaki cent od spomenutog prihoda biti redistribuiran za mjere pomoći najranjivijima, a to su umirovljenici, korisnici dječjeg doplatka i minimalne zajamčene naknade.