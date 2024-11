Stručnjak o ruskoj 'Sotoni' koja ide u borbenu pripravnost: 'Ovo sve vodi u totalno uništenje'

Američki predsjednik Ronald Reagan bio je pravi kauboj. Radio je svim silama na programu Star Defence Initiative, doslovno na Ratovima zvijezda. No kad su mu bliski ljudi pokazali što bi značio nuklearni rat, potpuno je okrenuo ploču. Sastao se s predsjednikom SSSR-a Mihailom Gorbačovom i potpisali su 1987. prvi Sporazum o eliminaciji nuklearnih projektila kratkog i srednjeg dometa. Niti SAD niti Rusija više nisu u njemu pa se pitam vidi li netko među svjetskim političarima novog Reagana i Gorbačova? Ovo sve vodi eskalaciji koja ima samo ružan kraj.

Komentirao je tako vojni analitičar i raketni inženjer Vilko Klasan nove najave da Rusi žele svoju interkontinentalnu raketu Sarmat staviti u borbenu pripravnost. Ako Ukrajincima stigne pošiljka raketi Tomahawk, vjerojatno je da bi mogli i nju upotrijebiti. Naviješta, nažalost, kako nadjačavanje raketama vodi totalnom uništenju te da netko pod hitno mora 'povući ručnu kočnicu'

'Ovo treba što prije stati'

- Neka to bude i Donald Trump. On je jedini koji u zadnje vrijeme priča o tome kako treba završiti rat. Trenutno nema drugih diplomatskih napora. Ukrajina ima legitimno pravo braniti se, ali rat treba čim prije stati - upozorava Klasan.

Sarmat zasad u ovoj igri vidi kao čisto pokazivanje mišića i zuba.

No Ukrajinci i NATO savez i dalje muči ona nedavno lansirana raketa Orešnik.

- To čudo ide jako brzo. Njime su doslovno politički simulirali nuklearni napad iako nije nosila bojeve glave. Prema onome što se zna, može ih nositi 36. Tu može biti jedna nuklearna, a ostalo da su mamci. Tko će to znati? Čime će se netko od toga braniti? Teoretski postoje samo dva sustava SM-3 i THAAD, ali i to je sve nagađanje - kaže Klasan i dodaje kako su posljedice udara u ukrajinsko postrojenje za proizvodnju raketa nerazjašnjene.

Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/REUTERS (ILUSTRACIJA)

Ukrajinci o tome šute, dok Rusi kažu da su čistom kinetičkom energijom uništili podzemna postrojenja, da je ostala samo prašina.

- Znaju oni što su gađali jer su i sami ondje radili. Pentagon to jako brine - kaže Klasan.

Nijemci, za razliku od Francuza i Britanaca, nisu Ukrajincima poslali svoje moćne rakete Taurus. Razloga je, kaže, više.

- Oklijevaju zbog povijesnog naslijeđa unatoč jakom pritisku. Rusi su prije nekoliko godina presreli podatke i moguće je da znaju dio tehničkih detalja. Ono što se zna je da ima domet od 500 kilometara, a možda i 700. To bi značilo da Ukrajinci mogu gađati Moskvu. Vjerojatno i zato oklijevaju - kaže Klasan.