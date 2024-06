Stručnjak o srndaću iz Sigeta: 'Vjerojatno je došao s područja Odre, nismo ga pronašli'

Zagreb je zeleni grad, ima šuma i raznih šumaraka lako moguće da je srndać došao s područja Svete Klare, a tamo s područja Odre. Zalutao pa se našao u gradu - rekao nam je Ivan Madi, stručna osoba za provođenje programa zaštite divljači dodajući kako se radi o mladom srnjaku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:18 Izgubljeni srndać luta Froudeovom ulicom u Sigetu | Video: 24sata/pixsell

- Koliko se vidi na fotografijama koje sam dobio to je zaista mlad, možda godinu do dvije star. Vjerojatno traži područje na kojem će boraviti, pa je zalutao u grad - rekao je Madi. Kako kaže, interventni tim iz Dumovca je izašao na teren po prijavama građana, no nisu ga pronašli.

Zagreb: Izgubljeni srndać luta Froudeovom ulicom u Sigetu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Zadnje je viđen u parku Mladenaca. No ekipa iz Dumovca ga nije uspjela pronaći, tako da je vjerojatno otišao u neki šumarak na području Sigeta, a možda se čak uputio prema Svetoj Klari - objasnio nam je Madi te apelirao građane da mu ne prilaze i ne uznemiravaju.

- Ako ga vidite, najbolje je nazvati info centar Dumovca čiji će tim izaći na teren. Svaka divlja životinja koja je zdrava i nije ozlijeđena će se ponašati tako da pokuša pobjeći. Kad se nađu u gradu, to je velika buka automobila, tu su ljudi, nalazi se na nepoznatom terenu. Koliko sam čuo ljudi su ga pokušali uhvatiti, najbolje je taj dio ostaviti profesionalcima - zaključio je Madi.