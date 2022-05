Stručnjak o stravičnom slučaju nasilja u školi: 'Društvo nagradi nasilnika, umjesto da osuđuje'

Moj sin je stajao i držao se za ogradu, a taj stariji dečko ga je štrikom ‘zahaklao’ za vrat i povukao. On se uspio nekako izmigoljiti i izvući glavu da mu uže ne dođe s prednje strane vrata, rekla nam je majka (32) osmogodišnjeg dječaka (podaci poznati redakciji), kojega je početkom svibnja na školskom dvorištu skupina dječaka verbalno prisilila na igru užetom, iako je on rekao da je to opasno.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI: Stručnjak o stravičnom slučaju vršnjačkog nasilja

Sve se odvijalo 2. svibnja na dvorištu jedne zagrebačke osnovne škole izvan školskog vremena u poslijepodnevnim satima. Učenik 1. razreda oko 18 sati otišao se igrati na školsko dvorište s prijateljem, vršnjakom, kojega poznaje od ranije i s kojim se i ranije znao družiti. Kad je došao, tamo su već bila dvojica dječaka, od kojih je jedan iste dobi, a drugi malo stariji. U to vrijeme u blizini školskog dvorišta bili su roditelji.

Bio je vani možda 30 minuta, sve dok po dječaka nije stigla majka. Vidjela je da sin ima ozljedu na vratu i pitala je što se dogodilo, a dječaci su rekli da su ga potezali užetom. Kako je uopće započela “igra štrikom” majka ne zna, no kaže da je mlađi brat tog starijeg dječaka, koji je zapravo natezao i ozlijedio njezina sina, s nekoga gradilišta ili dvorišta u blizini, donio četiri ili pet štrikova od debelog užeta.

- Povlačili su ga i drugi dečki, no taj najstariji mu je nanio ozljedu. Na vratu mu je ostao biljeg, što su potvrdili i u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj, gdje sam odvela sina sljedeći dan na pregled. Pokušali smo navečer hladiti mjesto ozljede, no sljedećeg jutra nije mogao pomaknuti vrat pa sam ga odvela liječniku da ga pogledaju - priča majka. Dodaje da im se nitko nije ispričao, dapače, roditelji dva dječaka pokušali su sve prikazati kao dječju igru te relativizirati nasilje i ozljedu. Upravo zbog toga, kako se cijeli slučaj ne bi minorizirao, pristala je razgovarati s nama i ispričati što se dogodilo.

Osim fizičke ozljede na vratu, dječak je pretrpio i psihičku traumu, zbog čega se nakon svega boji ići u školu, boji se sresti s počiniteljima i misli da su svi protiv njega.

U Klaićevoj bolnici dječaku su utvrdili površinsku ozljedu na stražnjoj strani vrata u vidu biljega od štrika veličine 10x2 centimetra koji peče na dodir. Postavili su radnu dijagnozu fizičkog zlostavljanja te dječaku propisali mirovanje, krioterapiju i analgetike. Također, majku su uputili da se javi u nadležnu policijsku postaju kako bi tamo dokumentirali nastale promjene.

Majka dječaka kaže da to nije prvi put da je njegov prijatelj vršnjak s kojim se otišao igrati na školsko igralište nasilan prema njemu, no dosad su to uglavnom bila krvava koljena, poderane hlače i slično. Ovaj put, smatra, to je prešlo granicu.

- Pitala sam sina zašto me nije nazvao. Ima pametni sat, stalno ga nosi, ali on se nije snašao u toj situaciji pa se toga nije ni sjetio - dodaje majka, koja je, prema uputama iz bolnice, otišla na policiju i prijavila slučaj institucijama.

U postaji su krim tehničari fotodokumentirali ozljedu i podnijeli kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog nanošenja tjelesne ozljede. Kako je riječ o djeci, automatizmom se u slučaj uključuje i nadležni Centar za socijalnu skrb.

Majka žrtve kaže kako je njoj jedino važno zaštititi sina i spriječiti da ga vršnjaci i dalje zlostavljaju, a sve ostalo neka rješavaju nadležne institucije.

U školi na čijem se igralištu odvijalo nasilje i koju dječak žrtva pohađa kratko su potvrdili da su upoznati sa slučajem.

- Događaj se dogodio izvan školskog vremena učenika i škola je postupila sukladno propisima te obavijestila nadležne institucije - odgovorila je na naš upit ravnateljica škole.

Da je događaj prijavljen policiji, potvrdili su nam i iz PU zagrebačke.

- Vezano za Vaš upit obavještavamo Vas da je 32-godišnjakinja 3. svibnja 2022. godine u službenim prostorijama podnijela kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela tjelesna ozljeda na štetu njezina maloljetnog djeteta te su izvidi još u tijeku. S obzirom na tajnost izvida, u ovom trenutku ne možemo iznositi nikakve činjenice - rekli su iz zagrebačke policije.

Franić: 'Često izostaje jasna osuda nasilja'

O slučaju vršnjačkog nasilja razgovarali smo s uglednim psihijatrom i subspecijalistom dječje, adolescentne i forenzičke psihijatrije s Klinike za psihijatriju u KBC Split izv. prof. dr. sc. Tomislavom Franićem, koji je komentirao i zbog čega je nasilje među djecom i mladima tako učestalo i kako ga spriječiti.

- Učestalost bilo kojeg ponašanja ovisi o nizu čimbenika, a to su posljedice koje za počinitelja mogu biti: pozitivne ako ostvaruje neki cilj tim ponašanjem brzo i lako te negativne ako ima negativnih posljedica osuda odnosno kazne. Ako je ta vaga u korist pozitivnih posljedica, a negativne su rijetke ili slabe onda naravno da će u takvim društvenim okolnostima nasilje biti češće i to je odraz da društvo ili pasivno ili aktivno nagrađuje nasilje odnosno negdje očito griješimo i šaljemo poruku da je to učinkovito ponašanje s kojim brzo dolazimo na cilj, a bez negativnih posljedica.. Naravno možemo mi po školama i drugdje nalijepiti još tisuće pločica "Ovo je mjesto nulte tolerancije na nasilje", ali ako pasivno i podsvjesno nasrtljivi i bučni učenik lakše dobije kod zaključivanja višu ocjenu, ako netko tko se progura u redu prije kupi ulaznicu, ako u novinama pratimo beskonačne sudske procese i rijetko vidimo završetak s jasnom osudom onda ne možemo očekivati napredak. Osim toga nasiljem se lakše nametnemo nego vrlinama kao što su znanje i vještine - kaže dr. Franić.

Dodaje da nas izloženost nasilju kroz mehanizme desenzitizacije čini sve manje osjetljivim na nasilje.

- Danas nije rijetkost da će prolaznici mrtvi hladni zaobići mjesto gdje jasno jača osoba tuče mlađu ili muškarac ženu. Jer se izgubila ta društvena osjetljivost i prevladava pomisao "nisu to moja posla". Nažalost često takva scena kod nas više ne izazove niti potrebne osjećaje užasnutosti koja bi bili dovoljni barem da nazovemo policiju ako nismo dovoljno hrabri da poletimo u zaštitu žrtvi - pojašnjava psihijatar.

Na naš upit kako znamo da dijete trpi nasilje kaže da nema jasnog znaka osim modrica ako je nasilje tjelesno, no još gore može biti psihičko vršnjačko zlostavljanje, koje se ne vidi.

- Bazično nagla promjena djetetovog ponašanja, povlačenje, nevoljki odlazak u školu (ili drugo mjesto gdje je dijete izloženo nasilju), izmišljanje izgovora da se u školu ne ide, boli stomak, glava i slično mogu ukazivati na to da dijete trpi nasilje - kaže Franić.

Naglašava ulogu koju roditelji, ali i učitelji imaju u suzbijanju nasilnog ponašanja.-

Oni su glavni filter i davatelji pozitivnih primjera, ali i isporučitelji negativnih posljedica za nasilno ponašanje. Naša djeca su naš proizvod. Već u vrtić ih isporučimo prilično formirane, a kasniji utjecaji samo bruse tu pozitivnu ili negativnu bazu koju smo im mi roditelji dali - smatra psihijatar.

Nažalost, posljednji slučaj iz Zagreba samo je jedan u nizu slučajeva vršnjačkog nasilja u posljednjih nekoliko mjeseci. Ovo su četiri najšokantnija slučaja iz Istre, Karlovca i Slavonije od početka ove godine.

Dječaka (12) uhvatio za noge i bacio na beton

Učenika (12) osnovne škole u središnjoj Hrvatskoj prije nekoliko dana dvije godine stariji dječak uhvatio je za noge i naglavačke bacio na beton. S ozljedama tjemena, razderotinama lica i ruke te potresom mozga hitno je prebačen u Opću bolnicu. Roditelje je najviše šokirala činjenica da im iz škole nisu rekli što se dogodilo, nego su rekli da je dječak sam pao i tako se ozlijedio.

Petero starijih učenika pretuklo dječaka

U osnovnoj školi u zapadnoj Hrvatskoj petero starijih učenika je 2. ožujka tijekom sportske škole na igralištu, i to pred drugom djecom, pretuklo prvašića. Dijete je završilo na hitnoj pomoći, a anonimni dojavitelj je tvrdio i da ravnatelj pokušava sve zataškati. Iz policije potvrdili su da su 2. ožujka ove godine zaprimili liječničku prijavu o ozlijeđenom djetetu i da provode izvide.

U Istri njih 30 tuklo dijete dok su drugi snimali

Grupa učenika u veljači je u osnovnoj školi na zapadu Hrvatske mlatila dijete rukama i nogama na betonu. Drugi učenici, koji su gledali što se događa, sve su snimali te je snimka završila na internetu. Udarali su ga u glavu, trbuh, genitalije, a sve to odvijalo se tijekom nastave. Ravnateljica škole rekla je da su u manje od dvije minute od početka samog događaja pružili pomoć djetetu.

Maloljetnik iz mržnje palicom napao drugoga

Policija je podnijela kaznenu prijavu zbog nanošenja teške tjelesne ozljede i zločina iz mržnje protiv maloljetnika koji je 7. siječnja ove godine napao maloljetnika u dvorištu osnovne škole u na istoku Hrvatske. Maloljetnika je udario glavom u lice u večernjim satima, a potom ga pokušao udariti metalnom palicom u glavu, pri čemu mu je nanio lakše ozljede.

Najčitaniji članci