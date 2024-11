Stručnjak za oružje o tragediji u Kninu: 'Ta ručna bomba se ne može slučajno aktivirati!'

Mladić (25) poginuo je, a četvero ozlijeđenih, tijekom aktiviranja ručne bombe M-75. Ona je u subotu navečer eksplodirala u stambenoj zgradi u Kninu, a jedna je od najčešće upotrebljavanih ručnih bombi tijekom Domovinskog rata.

- Radi se o ručnoj bombi iz arsenala bivše JNA. Bomba je konstruirana početkom 70-IH godina, ušla je u uporabu 1975. tako da je i ona nosi oznaku M75 - objašnjava sudski vještak za oružje i balistiku Rade Stojadinović za RTL.

- Ta eksplozija rasprši negdje oko 300 tisuće čeličnih kuglica promjera dva do dva i pol milimetra. Kuglice su apsolutno ubojite do nekakvih 12 metara udaljenosti od samog centra eksplozije - objašnjava.

- Ova se bomba ne može slučajno aktivirati. Da bi se ona aktivirala treba snažno, snažno, dakle voljnom radnjom povući za ovaj osigurač. I onda još uvijek dok se drži ova žlica uz tijelo bombe još uvijek bomba neće eksplodirati - zaključuje Stojadinović.

'Da bomba padne s visine - neće eksplodirati'

Bomba ima upaljač udarnog tipa. Do detonacije dolazi u svega tri do četiri sekunde.

- Ova bomba je namijenjena za vojnu uporabu. Jasno, civilima ne smije biti dostupna, ali nažalost, zbog Domovinskog rata, još dosta građana ima te bombe u posjedu. I, evo, dogodio se nesretan slučaj. Osoba je aktivirala na neki način bombu i to u zatvorenom prostoru i posljedice su strašne - rekao je za Novu TV voditelj protueksplozivne službe Tomislav Vukoja.

Crveni krug označava smrtonosni radijus od 15 metara – 3000 čeličnih kuglica, promjera negdje između 2.5 do tri milimetra, znači ima ubojito djelovanje. Širi žuti krug proteže se na 30 metara – područje gdje eksplozija može prouzročiti teže ili lakše ozljede.

- U konkretnom ovdje slučaju, ovaj mladić je svakako sam aktivirao tu bombu. Da bomba čak padne s nekakve visine na bilo što, ona neće eksplodirati - rekao je Stojadinović..

Eksplozija u Kninu podsjetila je na važnost sigurnog odlaganja ovakvih naprava.

- Sam ne nositi, ne uzimati, ne izuzimati, ne znamo u kakvom je stanju bomba. Mi to sami moramo vidjeti. Ja znam da ljudi govore ja to znam, ja sam to vidio u ratu, ali ne, neka ostave bombu, kolege će doći, neka nazovu broj 192 - rekao je Vukoja.