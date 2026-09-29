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VJEROVNIK POVUKAO ZAHTJEV

Studenac za sada izbjegao stečaj, čekaju sud o predstečaju

Piše Snježana Krnetić,
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Studenac za sada izbjegao stečaj, čekaju sud o predstečaju
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storyeditor/2026-09-29/PXL_240926_159266582.jpg | Foto: Duško Jaramaz/Pixsell
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Zatvara se 170 trgovina, 400 radnika je preraspodijeljeno, 20 ih je otišlo

Studenac je za sada izbjegao stečaj. Vjerovnik A&G logistika 01 povukao je prijedlog za otvaranje stečaja nad Studencem. No Trgovački sud u Splitu otvorio je predstečajni postupak. Vlasnik tvrtke Antonio Gavranović proteklih dana tvrdio je da mu Studenac za prijevozničke usluge duguje oko 800.000 eura te da je stečajnim prijedlogom želio zaštititi svoju tražbinu. Trgovački lanac prije je sam podnio prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka, o kojem sad treba odlučiti Trgovački sud.

Studenac je navedeni prijedlog podnio kako bi stvorio uvjete za financijsku stabilizaciju i dugoročno održivo poslovanje. Sud procjenjuje što je najbolje za sve strane, a dvije trećine vjerovnika moraju prihvatiti plan, pa oni odlučuju, navode iz Studenca.

- Naš prioritet je osigurati održivo poslovanje Studenca i zaštiti ljude koji o njemu ovise. Predstečajni postupak smatramo najboljim putem za stabilizaciju poslovanja i postizanje dogovora s vjerovnicima. Želimo da Studenac nastavi poslovati, da sačuvamo radna mjesta, ponovno uspostavimo stabilnost i stvorimo uvjete za uredno podmirenje obveza. Za nas je svaki dan važan - kazao je Michal Senczuk, predsjednik uprave Studenca.

Studenac ima više od 1300 trgovina i više od 7000 zaposlenika. Prije zahtjeva za predstečaj, navode, predvidjeli su zatvaranje 170 trgovina, od kojih je većina i zatvorena. Oko 400 radnika raspodijeljeno je u druge trgovine, a 20 radnika, odnosno njih 5 posto, otišlo je jer im premještaj nije odgovarao. Doznajemo kako je bruto plaća u kolovozu iznosila oko 1600 eura na razini kompanije, a gledaju li se samo dućani, riječ je o prosječnoj plaći od 1450 eura bruto. U Studencu radi oko 1500 stranih radnika, odnosno njih je oko 23 posto. Studenac je proteklih godina snažno rastao kroz akvizicije i otvaranje novih trgovina te došao na približno 7,5 posto tržišnog udjela. Takav rast, kažu, zahtijevao je značajna ulaganja i financiranje, a ukupni dug prema bankama iznosi približno 450 milijuna eura. U Studencu navode kako je odluka o otvaranju predstečajnog postupka rezultat kombinacije više čimbenika. Poslovni rezultati 2025. godine nisu bili u skladu s očekivanjima kompanije, a nije bilo moguće produljiti kratkoročne izvore financiranja, što je dovelo do pritiska na likvidnost i rasta obveza prema dobavljačima. U takvim okolnostima uprava je procijenila da predstečajni postupak predstavlja najbolji put prema stabilizaciji poslovanja i postizanju održivog dogovora s vjerovnicima.

U Studencu objašnjavanju kako predstečajni postupak omogućava kompaniji da u strukturiranom okviru radi na postizanju dogovora s bankama, dobavljačima i drugim vjerovnicima te na restrukturiranju poslovanja. I prije podnošenja zahtjeva za predstečaj.

- Pozitivna odluka suda bila bi važan prvi korak, ali svjesni smo da nakon toga slijedi mnogo posla. Trebamo postići dogovor s vjerovnicima, ponovno uspostaviti stabilne odnose s dobavljačima i nastaviti poboljšavati poslovanje. Upravo za tu fazu intenzivno se pripremamo - ističu u upravi Studenca.

Trgovine nastavljaju s radom, iako poremećaji u isporukama pojedinih dobavljača utječu trenutno na dostupnost dijela proizvoda, što se posebno odnosu na svježe proizvode. 

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