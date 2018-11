Studeni pokazuje zube: Snijeg, poledica, a ima i jakog vjetra

Slab snijeg mjestimice od ranoga jutra pada u Gorskom kotaru, Slavoniji i sjevernoj Hrvatskoj, kolnici su mokri ili vlažni i skliski i u sjeverozapadnoj Hrvatskoj te Lici; zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima, izvijestio je HAK. Temperature su se u kontinentalnim predjelima spustile do nule, a uz more su između 4 i 8 Celzijevih stupnjeva.

Autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje te autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica otvorene su za sve skupine vozila, no zbog jakih bočnih udara vjetra vozi se uz ograničenje brzine.

Na autocesti A7 Draga-Šmrika i Jadranskoj magistrali DC8 između Bakra i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila).

Kiša, snijeg i vjetar cijeli dan

Danas će biti pretežno oblačno, u unutrašnjosti povremeno s kišom, susnježicom i snijegom, na Jadranu prijepodne djelomice sunčano, a na krajnjem jugu može pasti malo kiše, prognozira DHMZ.

Poslijepodne i navečer kiše će mjestimice biti i drugdje duž obale.

Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni.

Na većem dijelu Jadrana umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a na jugu Dalmacije bura će okrenuti na umjereno jugo koje jačati prema kraju dana.

Najviša dnevna temperatura između 1 i 5 na kopnu te od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva na Jadranu.

Sutra nešto toplije

I sutra će biti pretežno oblačno, na Jadranu kiša, u Dalmaciji obilnija i ponegdje praćena grmljavinom. U unutrašnjosti će snijeg prelaziti u kišu te slabjeti, ujutro u istočnim, a od sredine dana u zapadnim predjelima.

Najviše oborine bit će u Gorskom kotaru i Lici gdje je moguća i pothlađena kiša. Vjetar u kopnenim predjelima umjeren, na udare mjestimice i jak sjeveroistočni i istočni. Jaka i olujna bura na sjevernom Jadranu te jugo u Dalmaciji tijekom dana u slabljenju.

Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od -2 do 2, na sjevernom Jadranu od 3 do 8, a u Dalmaciji od 8 do 13 °C. Najviša dnevna od 1 do 6, na obali i otocima većinom od 10 do 15 °C, na jugu ponegdje i viša.

Tema: Hrvatska