Studenti pokazali neke od najbržih vozila na svijetu: Naš bolid vrijedi čak 250.000 eura

Na ovoj formuli radimo skoro četiri godine, to nam je zadnja na pogon na unutarnje izgaranje. Nadamo se ostvariti što veći uspjeh, očekujemo dosta bodova za dizajn, i želimo naravno proći test izdržljivosti, što je i svima ovdje cilj. Možda se to čini kao mala stvar, ali uvijek se nađu greške i problemi koji se popravljaju i glancaju do zadnjeg trena. Prvi put smo na natjecanju nakon dosta godina, nakon korone i svega, i stvarno se nadamo da nećemo nikoga razočarati.

Najnaprednija vozila na svijetu

Ispričao nam je to Luka Terihaj, glavni inženjer formule na kojoj je, uz njega, radilo još stotinjak darovitih studenata, većina njih sa splitskog FESB-a, čije sveučilište i grad predstavljaju na ovogodišnjem Formula Student Alpe Adria u Novom Marofu. U atraktivnom natjecanju u kojem jeprošli tjedan sudjelovalo 50 timova iz 18 zemalja, od Hrvatske, Izraela pa sve do Tajvana, studenti su kroz različite discipline morali dokazati da su izradili najbolji trkaći automobil. Zašto baš trkaći, pitali smo jednog od glavnih organizatora događaja, Tibora Kezelja, s kojim smo razgovarali u petak, pred samo finale natjecanja.

- Bolidi su među tehnološki najnaprednijim vozilima na planetu, neovisno o tome što ih rade studenti. Oni sve rade sami, a koliko su uspješni u tome, dokazuje i činjenica da svjetski rekord za najbrže ubrzavajuće vozilo na četiri kotača drži upravo jedan Formula student tim, čije vozilo za 1,513 sekunde postigne ubrzanje do 100, što vam je doslovno brže nego da padate sa zgrade. Samo jedan student u prosjeku uloži oko 2000 sati rada na bolid na kojima timovi na svojim matičnim fakultetima u garažama rade kroz cijelu godinu, jer upravo svoje teoretsko znanje najbolje mogu pokazati u praksi na ovakvim vozilima, što je i poanta projekta - kazao je Kezelj i dodao kako od deset najboljih timova na svijetu, na Formula Student u Novom Marofu sudjeluju čak četiri.

Tri tima iz Hrvatske

Konkurencija na natjecanju zato je bila vrlo žestoka, od Nijemaca, Austrijanaca, Čeha, Poljaka, Slovenaca... Svaki tim ima ponešto u čemu se ističe, objašnjavao nam je Kezelj. Na natjecanju su sudjelovala tri hrvatska tima.

- Mi imamo jako dobre šanse. Nekad sam bio menadžer tima iz Rijeke, i prema ovome što vidim, imaju auto koji je dinamički vrlo dobro posložen i mislim da će imati odlične rezultate u utrkama ako prođu sve tehničke preglede. Tim iz Zagreba uvijek je inovativan te su jedini hrvatski tim s električnim vozilom, dok su Splićani vrlo slični timu iz Rijeke, s također dobrim automobilom i vrlo dobrim vozačima - kaže Kezelj. I u stožeru zagrebačkog tima atmosfera je bila vrlo dobra, ali priznali su, držao ih je mali stres.

'Bez stresa nije zabavno!'

- Suci su izuzetno zadovoljni našom pripremljenošću koju smo pokazali u disciplini ekonomičnosti izrade vozila. Tu se od nas traži poznavanje industrije, gleda se koliko određene komponente u vozilu koštaju i jesmo li u odnosu na te cijene izvukli najbolje performanse iz njih i slično. U statičkim elementima tako očekujemo dobre rezultate, a utrke izdržljivosti se nažalost ne bojimo jer još uvijek nismo sklopili auto do kraja, tako da se u ovom trenutku samo nadamo da ćemo stići to napraviti. Motosport vam bez takvog stresa nije zabavan - raspoloženo nam govori Edi Martinez iz zagrebačkog tima, čija ekipa trenutno broji 78 ljudi, a više od stotinu radilo je u zadnjih godinu i pol na bolidu vrijednom oko 250.000 eura.

Performanse splitske formule također su impresivne: postiže ubrzanje na 100 unutar 3 sekunde, ima 90 konja i 240 kilograma.

Trebaju opravdati i ulaganje

Provjerili smo i kako se bolidi i timovi uopće boduju.

- Prije svega, vozila moraju proći opsežan tehnički pregled. Zatim su tu tri statičke discipline: inženjerski dizajn, ekonomičnost izrade vozila i poslovni plan, gdje se članovi tima, primjerice, pretvaraju da su im došli ulagači koje moraju uvjeriti da je njihov plan najbolji kako bi dobili novac. Ovisno o tome kako su se snašli, dobivaju određeni broj bodova. Ja sam, primjerice, sudac za ekonomičnost izrade vozila, gdje gledam kolike su iznose potrošili na komponente, i mogu im postaviti pitanje na koji način bi do nekog rješenja u automobilu došli jeftinije. Na taj način vidimo razumiju li se u industriju, odnosno hoće li za proizvodnju nečega koristiti 3D printer ili će možda bolja opcija biti izrada kalupa - objašnjavala nam je Petra Adamović, jedna od sutkinja.

Kako je dodala, kod nje su najviše griješili u papirologiji, odnosno nisu dostavili sve potrebne dokumente, ali kaže, to se može popraviti. Najvažnije su upravo dinamičke discipline, koje čine 'Ubrzanje' (Acceleration), 'Osmice', 'Sprint utrke' (Autocross) te 'Utrke izdržljivosti' (Endurance), koja sama nosi čak 350 od ukupnih 1000 bodova za sve discipline.

Prvi put službeno natjecanje

Najbolji timovi na kraju su bili njemački Rennstall Esslingen u kategoriji ICE vozila te austrijski Joanneum Racing Graz u kategoriji bolida na električni pogon. Od hrvatskih timova najbolji rezultat postigla je Rijeka jer su jedini od naših uspjeli završiti "Utrku izdržljivosti" (Endurance), koja je najteža.

Uz generalnog pokrovitelja najvećeg STEM događaja jugoistočne Europe, Rimac Grupe i brojne druge, natjecanje u Novom Marofu po prvi put se vodilo kao službeni događaj.

- Kad smo krenuli s projektom 2017., i sami smo bili studenti sa željom da omogućimo našim regionalnim timovima da mogu doći na jedan ovakav event, gdje mogu napraviti pošteno vozilo i pokazati sve što znaju. Ovo je način kojim mlade pametne ljude privlačimo u Hrvatsku upravo zato što žele doći raditi ovdje, a ne da nas napuštaju kako se inače priča - zaključio je Tibor Kezelj iz organizacijskog tima.

