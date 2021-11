Hrvatska je jučer zabilježila crni rekord - 66 umrlih i skoro 7000 novozaraženih. Nacionalni stožer danas će donijeti odluku o uvođenju covid-potvrda u državne i javne službe čija primjena kreće od utorka. Neki fakulteti uvode covid potvrde i za studente. Kako se ne bi trebali cijepiti, u jednoj studentskoj grupi na društvenoj mreži osvanuli su nevjerojatni oglasi.

- Tražim osobu koja je zainteresirana za izlazak, bilo u vidu neke večere, pića, svejedno. Jedini uvjet je da je ta osoba pozitivna na COVID-19. Smatram da ću s potvrdom da sam prebolio COVID-19 imati dugoročnije, a i po zdravlje veće blagodati nego da se cijepim - jedan je od takvih oglasa.

U drugom pak stoji:

- Dobro pozitivni, gdje ste? Tko ima koronu nek se javi.

Ispod tih objava su mnogi komentari studenata koji se slažu s ovime. Ne vide baš ništa glupo u tome da se okupe i namjerno zaraze i dobiju covid potvrdu. Jedan genijalac je čak i kreirao event druženja s ciljem dobivanja korone.

Svi ti mladi ljudi moraju biti svjesni da imaju obitelji. Starije članove, posebno osjetljive na bolest koja na vrhuncu ovog vala ubija 50-ak ljudi dnevno u Hrvatskoj.

Suludu ideju komentirao je epidemiolog Bernard Kaić.

- Meni je to suludo, to je totalna idiotarija. Tko to radi mora znati da riskira da će završiti u bolnici - komentirao je epidemiolog Bernard Kaić za Dnevnik Nove TV.