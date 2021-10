Studentski zbor je u javnosti često nazivan odskočna daska HDZ-ovaca koji će jednom postati bitne karike strukturama vlasti, od Sveučilišta, preko Ureda predsjednice, do sabora i vlade. Mali inkubator za uhljebe. Prvi korak do državne sise. Naravno, to Studentski zbor ne bi smio biti. Oni su ti koji na Sveučilištu trebaju ukazivati na probleme, tražiti rješenja, podsjećati rektora, prorektore i profesore na su oni tu zbog studenata, a ne obrnuto.