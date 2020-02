Studija o koroni: Smrtnost je za starije od 80 skoro 15 posto KINESKA STUDIJA O KORONI Kod ljudi starijih od 80 godina smrtnost je čak 14,8%, za ljude od 70 do 79 godina je 8%, a za 60 i 69 je 3,6%, za 50 do 59 godina je 1,3%, od 40 do 49 - 0,4%, od 10 do 39 - 0,2%