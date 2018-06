'Stvarno se radi, a ne kafeniše i prima plaća kao u doba HDZ-a'

Na čelu Grada Siska Kristina Ikić Baniček je od 2013., a u javnosti je osim po protivljenju najavama gašenja Rafinerije, poznata po britkim odgovorima političkim suparnicima.

Na meti se ovaj put našao HDZ-ov gradski vijećnik Franjo Šaban, kojeg je SDP-ova gradonačelnica lani pobijedila u drugom krugu lokalnih izbora s dovoljnom razlikom u osvojenim glasovima (55,8 posto nasuprot 41,72 posto).

U Sisku, koji zadnjih 20 godina slovi za grad slučaj zbog propale industrije - zatvorena Željezara, Rafinerija 'na rezervi' - Šabana je zanimalo otkud pad zanimanja za siguran posao u gradskoj upravi.

''Što se događa da su Siščani počeli izbjegavati zapošljavanje u gradskoj upravi Grada Siska?'', bilo je Šabanovo službeno pitanje SDP-ovoj gradonačelnici.

Odgovor koji je ovih dana stigao, a ubrzo zapalio i društvene mreže, zasigurno nije očekivao.

''Dogodilo se to da se u gradskoj upravi u protekle četiri godine počelo stvarno raditi, a ne kao u vrijeme HDZ-a primati plaću i kafenisati u kafićima uz Kupu. Bivšim HDZ-ovim uhljebima to očigledno ne odgovara pa radije biraju institucije u kojima vodeću ulogu ima HDZ, kao što su Županija i Centar za socijalnu skrb, gdje se i dalje prima plaća bez ikakvih konkretnih rezultata rada. Druga razlika je što se pri poslu traži i odgovornost za obavljeno što također HDZ-ovim uhljebima ne odgovara", glasio je službeni odgovor gradonačelnice Siska.

Kontaktirali smo Ikić Baniček za dodatni komentar ovog slučaja. Zanimala nas je također usporedba broja zaposlenih u gradskoj upravi u vrijeme HDZ-a te aktualni broj službenika u njenom mandatu. Uz kratki podsjetnik na stanje koje je zatekla u Sisku po dolasku na dužnost, gradonačelnica se osvrnula i na dosad poduzete te planirane projekte.

- Čišćenje gradske uprave od HDZ-ovih uhljeba je mukotrpan i dugotrajan zadatak kojim se bavim od 2013. godine, od kada sam gradonačelnica. Prvi pokušaj rušenja i izazivanja prijevremenih izbora desio se upravo zbog 10 otkaza u gradskoj upravi. Tada su me optuživali da otkaze dajem samo članovima HDZ-a i HSP AS-a, što je vjerojatno bila istina. No u upravi u kojoj je uvjet za zaposlenje bila članska iskaznica jedne od te dvije stranke, bilo je nemoguće dati otkaz nekome nestranačkom, a još nevjerojatnije članu neke druge stranke jer ih nije bilo - započela je Ikić Baniček za 24 sata.

Dočekalo je 130 zaposlenika, sad ih je 105

- Od ukupno sedam radnih sporova, koje su ti uhljebi pokrenuli protiv Grada, dobili smo šest, a izvjesno je i da će i sedma presuda biti u korist Grada. U Gradu sam zatekla 130 zaposlenika, a danas ih je 105 plus 6 zaposlenika, koje smo natječajem angažirali isključivo za poslove legalizacije i nekolicina drugih zbog stručnog usavršavanja i slično. Dobar dio uhljeba HDZ je zbrinuo u svojoj županijskoj agenciji za EU fondove Simori, no to im se odbilo o glavu, pa zaposlenici Simore više nemaju gdje sjediti pa kao ured koriste salu za sastanke iz koje moraju izaći, zajedno s laptopima, kada se održava sastanak - navela je Ikić Baniček.

Zanimalo nas je što je učinjeno za njenog mandata i koje projekte planiraju.

- Od kako sam smanjila troškove za plaće uhljeba u prvom mandatu završila sam mrtvi projekt HDZ-a dječji vrtić na Zelenom brijegu, izgradila Ledenu dvoranu Zibel, otvorene Bazene Caprag, središnji gradski trg i pješačku zonu te još 40 milijuna kuna vrijedne komunalne projekte uglavnom ceste, parkinge i 20 kilometara biciklističkih staza.

Obnovila sam javnu rasvjetu, jer je bivša vlast HDZ-a zbog nedostatka novca ugasila svaku drugu lampu, umjesto da su stavili štedne LED svjetiljke. Kupila sam i dva objekta u koje smo smjestili udruge i zaposlenike koji su bili u prostoru u najmu te su priprema za projekt koji nominiramo EU fondovima. Iz fondova Europske unije povukli smo preko 60 milijuna kuna, od čega vrijedi izdvojiti 23 nova potpuno besplatna autobusa za javni promet nakon što smo ostatak voznog parka već obnovili novim Iveco autobusimA - pobrojala je.

Ni na temu projekata Ikić Baniček nije štedjela suparnike iz redova HDZ-a, koji vodi Sisačko-moslavačku Županiju.

- Istovremeno, Županija sa svim tim novim zaposlenicima nije bila u stanju završiti jedan jedini projekt koji je pokrenula u Sisku i to još u vrijeme bivše županice, Strukovnu školu, koja se gradi skoro već jedno desetljeće, a završetak gradnje nije na vidiku.

- I dalje u gradskoj upravi i gradskim tvrtkama i ustanovama dominiraju zaposlenici koji su članovi HDZ-a. No oni se polako, prema mogućnostima župana, prebacuju u manje zahtjevne županijske i državne javne tvrtke. Protiv svojih dojučerašnjih kolega, koji su odlučili odgovorno raditi, sada međutim dižu lažne anonimne kaznene prijave kao sredstvo pritiska - odgovorila nam je gradonačelnica Siska.

Za komentar spomenutih prozivki poslalo smo upit i službi za medije Sisačko-moslavačke županije, adresiran na HDZ-ova župana Ivu Žilića. Njihov odgovor još nije stigao.