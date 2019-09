Subvencioniranje kredita: Do sada je predano 1119 prijava

Tjedan dana prošlo je od početka trećeg po redu poziva mladima za subvencioniranje stambenih kredita kojima im država pomaže da na povoljniji način riješe svoje stambeno pitanje, a u APN je do sada pristiglo 1119 prijava. Povećanje je to za 50 posto u broju prijava u odnosu na prvih sedam dana prošle godine. Prijave se zaprimaju još dva tjedna, a ukoliko se nastavi ovakav tempo, broj prijava biti će najveći do sada.

- S jučerašnjim danom prešli smo brojku od tisuću prijava i iznimno je zadovoljstvo vidjeti da su mladi još jednom u tolikom broju prepoznali ovu mjeru. Imamo duplo više zahtjeva nego u isto vrijeme prošle godine, što znači da su mladi spremno dočekali ovaj, treći po redu, poziv za subvencioniranje stambenih kredita. Govorimo ovdje o 5300 obitelji koje su mjeru već iskoristile, preko 850 djece rođene u tim novim domovima te još tisućama mladih koje će mjeru tek iskoristiti. Ovo je potvrda da se radi o važnoj demografskoj mjeri jer je rješavanje stambenog pitanja jedan od preduvjeta da svoju budućnost mladi grade u Hrvatskoj, poručio je ministar Predrag Štromar.

Još je dovoljno vremena ostalo za prijaviti se, a svi koji predaju potpunu dokumentaciju subvenciju će i dobiti.

- Ograničenja u vidu broja subvencija nema, svi koji predaju valjanu dokumentaciju subvenciju će i dobiti. Za sve one koji nisu stigli pronaći odgovarajući stan ili kuću za ovaj rok prijava, moći će to učiniti dogodine, u ožujku i rujnu 2020. Definiranim terminima želimo građanima omogućiti bolje planiranje kada je rješavanje stambenog pitanja posrijedi. Pozivam mlade ljude da se pridruže tisućama onih koji su uz pomoć subvencioniranih kredita riješili svoje stambeno pitanje. To za mene nisu samo brojke, to je na tisuće mladih ljudi koji sada imaju svoj dom, koji grade svoje obitelji u kojima se rađaju djeca, i oni su budućnost Hrvatske, kazao je ministar Štromar.

Subvencija se produljuje za dodatne dvije godine za svako novorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, a ove godine izglasane su i izmjene Zakona kojima se subvencija produljuje za dodatnu godinu dana po svakom djetetu koje osoba ima u vrijeme prijave za kredit. U praksi to znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece pri prijavi, subvencija umjesto pet trajati sedam godina, a ukoliko dobiju još jedno dijete subvencija će trajati ukupno devet godina.

Ove godine odabrano je ukupno 12 kreditnih institucija koje su ponudile kamate od 2,19 do 3,75 posto, najniže do sada. Na natječaj se mogu prijaviti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te se kreće od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

Sve informacije o načinu prijave te potrebnim dokumentima mogu se pročitati na stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama: http://apn.hr/subvencionirani-stambeni-krediti/put-do-kredita

