Suci odgovorili Božinoviću: Neprihvatljivo je svaliti sve na sudove. Što je s policijom?!

Udruga hrvatskih sudaca (UHS) pozvala je u subotu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića da prestane s pripisivanjem odgovornosti sudovima bez potpunih i provjerljivih podataka, nakon što je Božinović upozorio na potrebu za brzim sudskim kažnjavanjem odgovornih.

Božinović je, komentirajući izgrede uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, upozorio na dugotrajnost sudskih postupaka.

"Ove godine mislim da je bilo nekih 150 prekršajnih prijava, da je sve to presuđeno u nekom kratkom vremenu, da postoji izvjesnost kažnjavanja, ja sam siguran da se ovakve slike ne bi gledale ili bi se gledale u puno manjem broju", izjavio je.

UHS u priopćenju poručuje kako takve paušalne ocjene nisu prihvatljiv način javne rasprave o učinkovitosti pravosuđa.

Bez konkretnih, provjerljivih i cjelovitih podataka ministar odgovornost za izgrede unaprijed pripisuje sudovima, zanemarujući ulogu i odgovornost drugih institucija, uključujući policiju, navodi UHS.

Neprihvatljivo je da se odgovornost za propuste u funkcioniranju sustava jednostrano prebacuje na sudove.

Ako MUP smatra da postoje zastoji u procesuiranju prekršaja neka predoče cjelovite podatke o postupanju policije i sudova, kao i podatke gdje su točno primijetili zastoje i predlože rješenja, kaže UHS.

Javnim prozivanjem sudova bez takve analize odgovornost se ne utvrđuje, nego unaprijed pripisuje jednoj instituciji, naglašava UHS.

Stoga poziva Božinovića da odgovori na kojim su sudovima ti predmeti zaprimljeni i koliko ih je točno neriješeno te odnosi li se brojka od "oko 150" na ukupno djelovanje policije povezane s takvim događajima ili isključivo na predmete upućene sudovima.

Također, UHS traži podatke koliko je prekršajnih naloga izdala sama policija i koje je pri tome novčane kazne izrekla te u koliko je slučajeva policija podnijela optužne prijedloge sudovima, koliko ih je podneseno u žurnom, a koliko u redovnom postupku.

Dodatno, UHS je od Božinovića zatražio odgovore na pitanja kolike su kazne sudovi izrekli pravomoćnim presudama, u usporedbi s kaznama koje je policija izrekla prekršajnim nalozima.

Udruga naglašava da selektivno iznošenje podataka bez nužnog konteksta narušava povjerenje građana u institucije, kao i da isticanje brojke od "oko 150" prijava na razini cijele Hrvatske ne može biti osnova za zaključke o učinkovitosti sudova bez uvida u opseg i strukturu predmeta te stvarno opterećenje sudova.