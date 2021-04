Ne samo da je osramotio RH, Vladu i Ministarstvo već i sebe kao čovjeka, poznatog i priznatog glazbenika kojem je u jednom trenutku bila povjerena visoka i odgovorna dužnost pa ga je sudsko vijeće osudilo na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, rekao je sudac Županijskog suda u Zagrebu Vjeran Blažeković objavljujući nepravomoćnu presudu bivšem ministru kulture Berislavu Šipušu. On nije došao na objavu presude.

- Kazna je primjerena i zadovoljna sam presudom- rekla je zamjenica ravnateljice Uskoka Danijela Raspović Tomac dok je Šipušov odvjetnik Tomislav Grahovac najavio žalbu.

Kao olakotna okolnost za bivšeg ministra, koji je za privatne svrhe peglao službenu karticu, sud je našao njegovu neosuđivanost i protek vremena, a kao otegotnu upornost koju je iskazao u duljem razdoblju i potpunu nekritičnost prema svom ponašanju. Pored toga Šipuš, koji je dio novca vratio, mora u državni proračun uplatiti 64.314 kuna sa zateznim kamatama koje mu teku od 1. siječnja 2016. kao i 56.681 kunu sudskih troškova.

Šipuš (HNS) je, tvrdi Uskok, od 29. srpnja 2012. do 24. travnja 2015 kao zamjenik ministrice kulture, a potom i kao ministar kulture do 21. listopada 2015. službenom karticom Ministarstva plaćao privatne troškove u zemlji i inozemstvu unatoč tome što su ga zaposlenici Ministarstva zaduženi za financije upozoravali da je to protuzakonito.

Podsjećamo, zbog gotovo istog nedjela Uskok je optužio i njegovu prethodnicu Andreju Zlatar Violić kojoj je Šipuš bio zamjenik.Iako je više od 159 tisuća kuna naknadno vratila mjesečnim obustavama na plaći i uplatom gotovine u blagajnu Zlatar Violić je, prema tvrdnjama Uskoka, državni proračun oštetila za nešto više od 99 tisuća kuna, a sebi u gotovo istom iznosu pribavila "nepripadnu imovinsku korist". Njoj suđenje još traje.