Sud je pravomoćno potvrdio: Adrijana Cvrtila je zviždačica. Ali drugi sud to još ne priznaje

Županijski sud u Sisku je donio pravomoćnu presudu o odbačaju čak šest tužbi za klevetu koju je protiv zviždačice Adrijane Cvrtile podnio gradonačelnik Kutine Zlatko Babić. To je važan korak za zaštitu zviždača, ali pokazuje i neujednačenost sudske prakse. Gradonačelnik Babić, USKOK-ov optuženik, tužio je Cvrtilu jer je raskrinkala u 24sata uhljebljivanja i pogodovanja. Prvostupanjski sud se pozvao na europsku direktivu o zaštititi prijavitelja nepravilnosti, spojio šest tužbi u jednu i sve ih odbacio. Sada je to i pravomoćno potvrđeno.

Pojednostavljeno, članak direktive kaže da zviždači ne mogu snositi odgovornost za svoje javne istupe, odnosno biti gonjeni za klevetu, odavanje poslovnih tajni i slično ako je to način da ukažu na nepravilnosti i nezakonitosti.Cvrtila je bila direktorica kutinskog komunalnog poduzeća Eko Moslavina i prije više od dvije godine je za 24sata javno progovorila o svim političkim uhljebljivanjima koje je morala provoditi u tvrtki. Detaljno je objasnila kako je po političkom nalogu morala zapošljavati politički podobne, djecu vijećnika, a nekima i dizati plaću kako bi oni osigurali potporu u vijeću gradonačelniku. 24sata su objavile niz članaka i snimke koji to dokazuju. Po nalogu USKOK-a su zatim uhićeni Zlatko Babić, ali i dvojica vijećnika i predsjednik gradskog vijeća Davor Kljakić. Podignuta je i optužnica. Babić je izašao iz HDZ-a, a još uvijek vodi Kutinu. I svi ostali su na svojim funkcijama. Cvrtila je dobila otkaz.

Cvrtila je zadovoljna pravomoćnom presudu jer su i na drugostupanjskom sudu primijenili odredbe Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i EU Direktive. Ali kaže da je praksa neujednačena jer sud u Kutini u njenom drugom sporu, jednostavno nije priznao da je prijaviteljica nepravilnosti. Po pravomoćnoj sudskoj presudi, ona je zviždačica, po drugoj nepravomoćnoj: nije.

- Ovo je prva pravomoćna presuda u Hrvatskoj vezana uz primjenu Direktive za prijavitelje nepravilnosti koja će zasigurno "graditi" sudsku praksu. No ono što se pitam je kako je moguće da je Općinski sud u Kutini u parničnom postupku za povratak na radno mjesto u Eko Moslavinu presudio protiv mene i iz presude proizlazi da ja nisam prijavitelj nepravilnosti i nemam prava sukladno EU Direktivi i zakonu na zaštitu od osvete, dok mi je to pravo Županijski sud u Sisku dodijelio? Iz svega proizlazi da živimo u državi u kojoj vlada pravna nesigurnost i u kojoj pojedini suci ne sude po zakonu, ali za to nikome ne odgovaraju, a zviždači postaju žrtve sustava u kojem se nemaju kome obratiti - kaže Cvrtila