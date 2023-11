Sud kaznio žrtvu koja je gospićke policajce prijavila za silovanje. Tvrde da je vrijeđala

Izašla sam iz bolnice neki dan i onda mi u utorak dođe ovo. Ja imam PTSP, vječne traume i noću i danju, idem i kod psihijatra i kod psihoterapeuta. Bojim se, a ovo mi samo produbljuje traumu, priča nam potresena žena (32), koja je u kolovozu prijavila da su je u Gospiću silovala dvojica policajaca. Prekršajni sud nedavno ju je odlučio novčano kazniti za remećenje javnog reda i mira nakon što ju je na ulici napala i vrijeđala druga žena.

Naime, nakon što je mučan slučaj izašao u javnost, žrtvu je nekoliko dana kasnije zaustavila žena koja ju je vrijeđala, a u napadu joj se pridružilo još nekoliko osoba.

- Tri dana nakon što se desilo ono sa policajcima izašla sam u klub pokraj policijske postaje da vidim kako grad "diše", da vidim koliko se zna o tome što mi se dogodilo. Za vrijeme cijele večeri me pratila i sa mnom prijateljski pričala dotična ženska osoba. Kad je bio fajrunt gospođa je počela vikati na mene da sam ja k***a, da je moja krivica i da policajci nisu ništa krivi. Uvrede me čak i nisu toliko dotakle, ali ona tu nije stala već me bez mog znanja počela snimati i dok me snimala spominjala je policajce - prisjeća se.

Dodaje da se ubrzo oko nje skupilo desetak ljudi koji su se pridružili uvredama i počeli je napadati, a kako je blizu prolazila policija obratila im se za pomoć.

- Zaustavila sam ih, a njoj sam samo viknula da pusti mene i moji obitelj na miru - kaže nam.

Šokiralo ju je stoga kada je pročitala presudu i vidjela da je kažnjena samo zato što se pokušala obraniti.

Evo što kaže presuda:

- Općinski sud u Gospiću, Stalna služba u Gračacu, u prekršajnom postupku protiv l-okr. i Il-okr, zbog prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira povodom optužnog prijedloga PU Ličko-senjske Policijske postaje Gospić od 20.10.2023., dana 27. listopada 2023., presudio je: izdaje se prekršajni nalog protiv I-okrivljenice i Il-okrivljenice da su krive što su 2. rujna 2023. u 4,30 sati u Gospiću, na ulici ispred ugostiteljskog objekta, vikale i galamile vrijeđajući se međusobno pogrdnim psovkama, dakle, vikom i galamom na javnom mjestu remetile javni red i mir. Time su učinile prekršaj iz čl. 13 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, pa im se temeljem istog propisa određuje novčana kazna od 300,00 eur (tristotine eura) / 2.260,35 kn - svakoj - stoji u nepravomoćnoj presudi u koju smo imali uvid.

Ovakva presuda, navodi, sramotna je jer ne samo da žrtva nije bila zaštićena javnog linča već kad se on i dogodio, umjesto da joj se pomogne, nju se kažnjava što se branila.

- Malo je reći da sam razočarana, ova država stvarno ne funkcionira kako treba. Ne živim srećom u Gospiću pa me nije mogla ponovno maltretirati, ni ona ni netko drugi, tu gdje sam sad nitko za ovo ne zna. Ostala mi je teška trauma i trebat će dugo da se oporavim - zaključuje.

Podsjetimo, Zagrepčanka je krajem kolovoza prijavila silovanje. Lički policajci ubrzo su uhitili dvojicu kolega starih 32 i 50 godina. Jedno vrijeme proveli su u istražnom zatvoru nakon čega su pušteni, a mlađemu je na mobitelu pronađena i dječja pornografija.