Sud odlučio: Maja Đerek nije prekoračila ovlasti. Kako će se vratiti na posao kad je ukinut?

Službenički sud nije prihvatio sankciju Ivice Puljka protiv Maje Đerek pa po ovoj odluci proizlazi da se bivša pročelnica odjela za gradsku imovinu treba vratiti na posao.

Podsjetimo, radi se o otkazu koji je splitski gradonačelnik Ivica Puljak uručio Đerek na mjestu pročelnice za gradsku imovinu u srpnju 2023. godine. Opravdanja za otkaz bila su da je prekoračila ovlasti, da je odbila izvršiti zadaću, da je otkrila podatke s određenim stupnjem tajnosti te da je nedoličnim ponašanjem naštetila ugledu službe. Prva tri argumenta odbijena su kao neosnovana, ali u posljednjem slučaju, sud je odlučio kako je Đerek nedoličnim ponašanjem naštetila ugledu službe jer je medijima otkrila identitet korisnika gradskog socijalnog stana. Đerek kaže da to čak ni Puljak nije tvrdio te da je objavljeno samo prezime korisnika, a svi korisnici gradskih socijalnih stanova moraju proći javni natječaj i njihovi podaci se javno objavljuju na stranicama Grada Splita.

Zbog te navedene povrede, Službenički sud je kaznio Đerek novčanom kaznom na vrijeme od 6 mjeseci u mjesečnom iznosu od 20 posto od ukupne plaće, iz čega proizlazi da bi je trebali vratiti na posao. Odnosno, Puljak je kao kaznu predložio prestanak službe, a kako sud nije utvrdio sve navedene povrede, Đerek je kažnjena samo novčano. Postavlja se pitanje kako će je vratiti na njeno radno mjesto jer je upravni odjel za gradsku imovinu ukinut, a tijekom deset mjeseci, koliko je trajalo donošenje odluke suda, splitska vlast je napravila drugačiju organizaciju. Nije jasno na koje radno mjesto će biti raspoređena. Na ovu odluku svaka strana ima pravo žalbe Višem službeničkom sudu u Zagrebu u roku od 15 dana.

Maja Đerek je u ranijim istupima govorila kako su sličnu reorganizaciju napravili i u njenoj bivšoj tvrtki - Državnim nekretninama. Komentirala je odluku ovog suda.

- Nakon dugih 10 mjeseci i nakon svih održanih izbora, HDZ-ov Službenički sud u županiji je napokon skupio hrabrosti i obznanio svoju odluku. S obzirom na činjenično stanje i dokaze, čak ni takav sud nije mogao donijeti drugačiju odluku od toga da me vrate na posao. Puljak i Ivošević su političkim metodama željeli izvršiti moju profesionalnu eliminaciju pa su me iz tog razloga smijenili brutalnim metodama putem konferencije za medije uz niz lažnih optužbi. Namjera im je bila identična onoj koju je imao HDZ - da mi službenički sud uruči otkaz te da me zauvijek izbace iz javne službe. Na kraju balade im je jedino preostalo izmisliti bilo što pa sam kažnjena nestvarnom "uhljeb kaznom" - nedolično ponašanje. Pored svih milijunskih pronevjera protiv kojih sam se borila, pored svih mešetarenja gradskom imovinom koje sam razotkrila i spriječila, pored toga što sam kao pročelnica u dva tjedna naplatila milijun kuna od kroničnih privilegiranih neplatiša, pored toga što sam protiv odgovornih političara podnosila kaznene prijave - Puljak i HDZ me u očaju kazne zbog nedoličnog ponašanja. Međutim, sve optužbe na račun mojeg rada kao pročelnice su im pale u vodu - kaže Đerek i dodaje da je sud razvlačio odluku kako bi kupili vrijeme Puljku i Ivoševiću za reorganizaciju.

- Time žele spriječiti moj povratak na pročelničku poziciju jer se boje da ću nastaviti stvarne promjene te zakačiti njihove sponzore i privilegirane prijatelje koji godinama nanose milijunsku štetu gradu kojeg navodno vole. Uz činjenice i dokaze. važnu ulogu je imala ogromna podrška od strane građana kojima sam jako zahvalna, ali i poštenom dijelu medija koji su izvještavali nepristrano. Pored toga ni HDZ-ov sud nije imao šanse - rekla je Đerek i poručila da će daljnje korake i nove spoznaje priopćiti na konferenciji za medije u četvrtak u 13 sati ispred Banovine.