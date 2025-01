Sud: U izbornom stožeru HDZ-a bila je i osoba za koju je policiji izdan nalog da je vodi u zatvor!

Županijski sud u Zagrebu potvrdio je za 24sata da je u izbornom stožeru HDZ-a u hotelu Westin bila prisutna osoba za koju je još u studenome policiji izdan nalog da se sprovede u zatvor!

"Osuđenica Tea Franić je u dva navrata tražila odgodu izvršenja kazne zatvora i to jednom zbog pružanja ugostiteljskih usluga, a drugi put radi polaganja ispita i diplomskog rada na sveučilištu. Njezini prijedlozi su odbijeni tako da je, sukladno zadnjem rješenju suca izvršenja od 22. studenog 2024., izdan nalog VII. Policijskoj postaji Zagreb da se osuđenica Tea Franić odmah sprovede u kaznionicu, a o nemogućnosti postupanja po nalogu izvijesti sudac izvršenja - potvrđeno nam je iz Županijskog suda.

"Osuđenica je protiv tog posljednjeg rješenja izjavila žalbu o kojoj se još odlučuje. Sudac izvršenja do danas nije zaprimio izvješće VII. policijske postaje Zagreb o razlozima zbog kojih osuđenica nije sprovedena u kaznionicu", potvrdili su nam Županijskog suda. Doznajemo da za takve zahtjeve policija ima uobičajeni rok od mjesec dana u kojem se mora očitovati o nalogu suda ako ga nije u stanju izvršiti, no očito je da u ovom slučaju to nije učinjeno.

Upit o ovom slučaju smo odmah poslali i Policijskoj upravi zagrebačkoj, te kada odgovor stigne - objavit ćemo ga.

Podsjetimo, menadžerica Tea Franić je, nakon bizarne izjave za 24sata o nadnaravnoj izlaznosti i mogućim neredima na Kosovu, postala viralna na društvenim mrežema, a ubrzo se otkrilo i da je osuđivana te da ju je tužio i Nikica Jelavić jer mu je prijetila likvidacijom, maltretirala ga je i uhodila.

Otkrilo se potom i da je Tea Franić ranije bila članica stranke Milan Bandić, a sada je članica HDZ-a Gradska četvrt Donji grad.

U Stožeru HDZ-a bila je u društvu Marice Briški, HDZ-ovke koja radi u odjelu gospodarstva u Slatinskoj banci a članica je i HDZ-ove Zajednice žena Katarina Zrinski. I suprug Marice Briški ima iza sebe ozbiljnu listu presuda i kaznenih prijava. Premda je Marica Briški izjavila da ne poznaje Teu Franić, ostaje činjenica da je njezin suprug na društvenim mrežama pisao objave u kojima pokušava izjavu Tee Franić prikazati kao logičan i suvisao politički stav.

Još prije četiri godine Jutarnji list je pisao da je menadžerica Tea F. uhićena zbog sumnji da je više od godinu dana maltretirala Nikicu Jelavića i tražila od njega da joj sredi poslovne prostore te mu prijetila likvidacijom. Kasnije je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu zbog prijetnji smrću i nametljivog ponašanja ta rođena Makaranka nepravomoćno osuđena na godinu dana zatvora s trogodišnjim rokom kušnje.