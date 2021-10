Nakon što su im u dva navrata bile izricane zatvorske presude, osječkim grobarima na trećem je suđenju na Općinskom sudu sudac Ivan Sajter rekao da su slobodni. Naime, kod trojice optuženih nosača u UKOP-u, Ivice Dizdara, Željka Arlavija i Ivice Ećimovića, sudac je utvrdio da je za presudu nastupila zastara jer je njihovo zadnje evidentirano kazneno djelo počinjeno u siječnju 2013. godine, što znači da je zastara nastupila 2019., a i sudac smatra da se ovu trojicu optuženika nije moglo teretiti za kazneno djelo teške krađe nego eventualno kazneno djelo pronevjere.

Osim toga, utvrđeno je da je svaki od njih pronevjerio zlato za iznose koji su manji od dvije tisuće kuna, a to Vrhovni sud smatra pronevjerom male vrijednosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Uzimali stvari mrtvacima

Preostale optuženike koji su i Ukopu radili kao grobari, Branislava Raškovića, Romana Rusana, Vladimira Šaulića, Sanela Drakšića, Zorana Martića, Dejana Vujića, Željka Molnara i Matu Miškovića sudac je oslobodio jer smatra da su zlato, nakit i zlatne zube uzimali sebi jer su bili u zabludi da to nije ničije i jer se to tako godinama radilo na osječkim grobljima, što je potvrdio i tadašnji direktor Ukopa.

- Radi se o zabludi o biću djela. Teška krađa čini se s direktnom namjerom a ovi ljudi nisu znali da čine krađu. Namjera da to uzimaju za sebe, a znaju da ne smiju, na sudu nije dokazana. Uostalom, svi su u iskazima to i govorili, da im nitko nije rekao da to ne smiju, a i radili su to godinama. Oni nisu mogli znati čije je i kome pripada zlato pronađeno u grobnicama jer to sam Ukop nije imao definirano u svom pravilniku. Sada se zna da se to zlato smatra blagom i da pripada državi ukoliko se ne znaju vlasnici kao nasljednici. Ostala je upitna drskost u počinjenju ovih djela jer je upitno da li se može biti drzak prema mrtvima, a i pitanje je vrijeme počinjenja djela, od 1993. do 2013. godine, i u tom periodu su se promijenila četiri kaznena zakona - obrazložio je svoju nepravomoćnu presudu sudac Sajter.