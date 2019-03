Sudar putničkih vlakova na jugu Češke: Ozlijeđeno 21 ljudi

U izravnom sudaru dvaju putničkih vlakova u utorak ujutro u Brnu na jugu Češke ozlijeđeno je 21 ljudi, objavila je policija.

Nitko nije u kritičnom stanju, a desetero ozlijeđenih pomoć je dobilo u bolnici, rekao je policijski glasnogovornik za dpa.

Injuries reported after two passenger trains collide in Brno https://t.co/m1iJiVPdLY pic.twitter.com/xLTaS0lbiS