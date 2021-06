U riječkom Županijskom sudu danas je nastavljeno ponovljeno suđenje 41-godišnjem Riječaninu Aleksandru Cupaću, optuženom da je prije šest i pol godina, u strogom centru Rijeke, skrivio tešku prometnu nesreću u kojoj su poginuli pješaci Dario Krbavac (50) iz Opatije i Marko Bunoza (48) iz Rijeke, koji su cestu prelazili na pješačkom prijelazu.

Na današnjem ročištu svjedočio je policajac koji je kobne noći radio na kontroli prometa u užem centru grada, točnije - na križanju Winklerove i Ulice Ivana Zajca, gdje je s kolegom uočio sporni Audi koji je projurio cestom.

- Uočio sam auto koji se kretao velikom brzinom. Budući da se isti nije zaustavio na znak STOP i prošao je kroz crveno svjetlo na semaforu, upalili smo rotirku i krenuli za njim. Nedugo nakon toga kolega je vidio da je u Adamićevoj došlo do nesreće. Odmah smo obavijestili kolege te ubrzo nakon nastavili potjeru u smjeru u kojem smo pretpostavili da se Audi kreće. Nedugo nakon kolege su nam javila da je auto pronađen parkiran kod Luke. Ne mogu biti siguran u boje na semaforu, osim u odnosu na onaj koji se nalazi na raskrižju gdje smo stajali kao patrola i gdje je cesta u potpunosti ravna i pregledna te sam siguran da je na tom mjestu Audi prošao kroz crveno - kazao je policajac.

Naime, na već nekoliko ročišta lome se koplja oko toga koje je boje bio semafor za vozače, kod pješačkog prijelaza, u trenutku nesreće.

Diplomirani inženjer fizike, koji je vještačio sporni semafor, tvrdi kako je u kobnom trenutku na semaforu bilo crveno za vozače. Svoje nalaze temelji na uvidu u snimke nadzorne kamere, planu rada semafora i vremena trenutka naleta.

- Trajanje snimke je 60 minuta i u tom periodu plan rada semafora odgovara izmjeni svjetala na semaforu, prije i poslije trenutka naleta. U samom trenutku nesreće ne vidi se svjetlo na semaforu jer se između kamere i semafora nalazio kamion čistoće s upaljenim rotacijskim svjetlima, koja su činila odbljesak i otežala vidljivost. No, obzirom da se ciklus rada semafora pravilno periodički ponavljao prije i nakon kritičnog događaja, moguće je sa sigurnošću utvrditi koje je boje bilo svjetlo, a da ga se na snimci ne vidi - kazao je sudski vještak dodajući da je, unatoč tvrdnji dvojice policajaca, svjetlo na prijašnjem križanju u datom trenutku bilo zeleno jer je to, tvrdi, utvrdio uvidom u snimku. No to, dodaje, ionako ne utječe na svjetlo na semaforu na mjestu nesreće.

No, s njegovim nalazom ne slaže se inženjer prometa, kojemu je sporna udaljenost same kamere do mjesta naleta, a koja u spisu, smatra, nije točno navedena. On je pak utvrdio da se Cupač kobne noći navedenom ulicom kretao minimalnom brzinom od 90-100 km/h te da prije samog naleta nije bilo tragova kočenja.

Budući da navedena dvojica vještaka nisu mogli postići konsenzus, sudac je naložio provođenje prometnog vještačenja na okolnost utvrđivanja boje semafora na mjestu nesreće u datom trenutku.

Suđenje se nastavlja sredinom srpnja.

Podsjetimo, Cupaća se optužnicom tereti da je 12. srpnja 2014. godine u Adamićevoj ulici upravljajući Audijem A6 u pijanom stanju i pod utjecajem opijata izazvao tešku prometnu nesreću u kojoj su smrtno stradala dvojica pješaka. Prema navodima optužnice Cupaču je tada bilo upaljeno crveno svijetlo na semaforu, dok je pješacima bilo zeleno. Također mu se na teret stavlja i da je vozio nedozvoljenom brzinom (95km/h), brzini gotovo dvostruko većoj od dozvoljene. Od siline udarca pješaci su odbačeni nekoliko metara od pješačkog prijelaza dok je vozač napustio mjesto nesreće, a njegov Audi ubrzo je pronađen oštećen i parkiran u blizini zgrade Luke. Par sati kasnije sam se prijavio policiji. U istražnom zatvoru proveo je gotovo godinu dana, nakon čega je pušten da se brani sa slobode.

Prvo suđenje Cupaću se na riječkom Općinskom sudu već odvilo 2016. godine, da bi 2018. bilo gotovo privedeno kraju. No tada dolazi do izmjena u Kaznenom zakonu kojima se za ovakva djela povisuje najviša kazna. Iz tog razloga za ovakve predmete više nije bio nadležan Općinski već Županijski sud te je sudski postupak morao krenuti iznova pred drugim sucem.