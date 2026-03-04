Suđenje u Vinkovcima. Banožive odvjetnica: 'Podnio je prijavu'

SUĐENJE BANOŽIĆU

Mario Banožić, bivši HDZ-ov ministar obrane danas će na Općinskom sudu u Vinkovcima izreći svoju obranu u završnici suđenja zbog prometne nesreće iz 2023. godine u kojoj je poginuo Goran Šarić.

Do sada su izneseni svi dokazi, saslušani svi svjedoci, među kojima je i supruga poginulog Šarića. Ostaje za čuti kako će se pred sudom braniti Banožić koji je odmah na početku rekao da se ne osjeća krivim te da će svoju obranu iznijeti na kraju dokaznog postupka.