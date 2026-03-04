Bivšem ministru sudi se u Vinkovcima, zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić...
Suđenje u Vinkovcima. Banožive odvjetnica: 'Podnio je prijavu'
Tužiteljica je rekla kako nema komentara na zahtjev. Prisutni su izašli van, kako bi sudsko vijeće donijelo odluku.
Istaknula je i kako su tijela kaznenog progona u ovom predmetu bila PU vukovarsko-srijemska, postaja prometne policije u Vinkovcima, Županijski DORH u Vukovaru te Općinski DORH u Vinkovcima, a kaznena prijava podnesena je protiv nn osoba, službenika dužnosnika tijela kaznenog progona, pa obrana predlaže izuzeće svih tih osoba. Razlozi podnošenja kaznene prijave su navedeni u obrazloženju prijave te će se prijava uložiti u spis predmeta. Upravo zbog navedenog obrana smatra, ako se navodi ovdje okrv Banožića pokazu osnovanim, a tako pokaze i istraga o navedenoj kaz prijavi, Banožić ima pravo na pravično suđenje zajamčeno Ustavom, vladavine prava u demokratskom društvu. Istaknula je odvjetnica da je neprihvatljivo da okrivljenik u kaznenom postupku bude žrtva osoba službenika tijela kaznenog progona
Banožićeva odvjetnica rekla je kako je Mario Banožić podigao kaznenu prijavu protiv nn osobe službenika tijela kaznenog progona i Mirka Đalića radi kaznenog djela protiv pravosuđa sprječavanje dokazivanjem i davanje lažnog iskaza. Dodala je kako obrana podnosi zahtjev za izuzećem državnog odvjetnika i zamjenika ODO Vinkovce te državnog odvjetnika i zamjenika Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru. Zahtjev se podnosi na temelju članka 37 zakona o kaznenom postupku kojim se odredba o izuzeću za suce primjenjuje i na državne odvjetnike
Mario Banožić, bivši HDZ-ov ministar obrane danas će na Općinskom sudu u Vinkovcima izreći svoju obranu u završnici suđenja zbog prometne nesreće iz 2023. godine u kojoj je poginuo Goran Šarić.
Do sada su izneseni svi dokazi, saslušani svi svjedoci, među kojima je i supruga poginulog Šarića. Ostaje za čuti kako će se pred sudom braniti Banožić koji je odmah na početku rekao da se ne osjeća krivim te da će svoju obranu iznijeti na kraju dokaznog postupka.